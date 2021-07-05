بعد تحذير بنك مصر.. خبير: الألعاب الإلكترونية تسرق الملايين من العملاء

حذر بنك مصر عملائه،خلال فيديو منشور عبر موقعه الإلكتروني، بعدم مشاركة عدد من المعلومات الأساسية عن كارت «الدبت» الخاص بحسابهم المصرفي، للحفاظ على سرية بياناتهم وعدم وقوعهم للنصب والاحتيال، وذلك من خلال فيديو منشور.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي حذرت فيها البنوك المصرية المواطنين بالحفاظ علي البيانات السرية وعدم التعامل مع المكالمات الهاتفية التي يتلقونها من المحتالين، حيث أكدت البنوك المصرية بأنها لا تتواصل مع عملائها للحصول علي أي بيانات سواء عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني.

خبير: الألعاب الإلكترونية تسرق الملايين من العملاء

من جانبه، قال تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن بعض المحتالين سواء كانوا أشخاص أم تطبيقات يحاولون السيطرة على بيانات الشخص لسرقة أمواله التي يتحتفظون بها في البنوك، وذلك بعدد من الخدع المتعددة عبر الألعاب والتطبيقات.

وأضاف «تامر» في تصريحات لـ« الوطن» أنه لايجب على أولياء الأمور ترك كارت الفيزا الخاص بهم أمام أبنائهم، لأن بعض الألعاب الإلكترونية تطلب الرقم الخاص بكارت البيانات للتسجيل، ثم يتفاجيء بعدها العميل بسرقة أمواله.

وتابع:« في ألعاب بتدوس فيها على سطر مخفي عند الموافقة والشروط على البيانات الخاصة باللعبة، وبتسحب جميع الأموال الموجودة داخل الفيزا أولا بأول، كما أن البعض سُرق منه 2 مليون جنيه في أحد المرات بهذه الطريقة».

وأوضح أن هذه الألعاب والتطبيقات متغيرة وليست ثابتة، لأنه بعد إجراء عملية السرقة يقوم عدد من الضحايا بتقديم شكوى في هذه الألعاب والتطبيقات، ويجرى غلقها بالفعل إلا أنه بعد ذلك يقومون بفتح مواقع بديلة.

واختتم، بأنه ينصح المواطنين بعدم ترك كارت الفيزا الخاص بهم أمام أحد، وقراءة التعلميات جيدًا عند الاشتراك في لعبة أو تطبيق جديد لأنه من الوارد أن يكون هناك بند ينص على سحب مبلغ مالي للاشتراك.