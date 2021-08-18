بنك مصر يخفض الرسوم الإدارية على القروض إلى النصف

أخطر بنك مصر، عملاءه، عبر رسائل SMS والبريد الإلكتروني، بخفض الرسوم الإدارية على القروض إلى النصف. ووفقاً للموقع الإلكتروني فإن بنك مصر يقدم سلسلة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة تلبية لاحتياجات العملاء.

قروض بنك مصر المتعددة

ويقدم بنك مصر عدة أنواع من القروض منها القرض الشخصي وقرض السيارة وقرض التمويل العقاري وقرض السلع المعمرة وقروض اشتراكات الأندية.

القرض الشخصي بـ500 ألف جنيه من بنك مصر

ويقدم بنك مصر، القرض الشخصي «كاش» بمعدل عائد متميز مع أطول مدة للسداد تصل إلى 8 سنوات، مع الحصول على أعلى قيمة قرض تصل إلى 500 ألف جنيه مع الحصول على وثيقة تأمين مجانية على الحياة.

قرض السيارة من بنك مصر

ويمنح بنك مصر، قرض السيارة وقرض السلع المعمرة من خلال برامج تمويلية متعددة وبمعدل عائد تنافسي، ويصل الحد الأقصى لقيمة القرض إلى 500 ألف جنيه، بينما تصل فترة السداد إلى 7 سنوات، ونسبة التمويل إلى 100% من قيمة السيارة أو السلع المعمرة، إلى جانب وثيقة تأمين مجانية على الحياة.

قروض اشتراكات الأندية من بنك مصر

ويقدم بنك مصر قروضا أخرى مثل قروض اشتراكات الأندية بنفس أسعار العائدة مع فترة سماح أقل للسداد تصل إلى 5 سنوات، بينما تصل نسبة تمويل بنك مصر لقرض التمويل العقاري إلى 90% من قيمة الوحدة السكنية، وبمعدل عائد تنافسي، ويصل الحد الأقصى لقيمة القرض إلى 3 ملايين جنيه، وعلى فترة سداد تصل إلى 15 سنة، مع الحصول على وثيقة تأمين مجانية على الحياة.

كما يقدم بنك مصر حزمة من الأوعية الادخارية الأخرى مثل شهادات الاستثمار والادخار متعددة المزايا التي تناسب كل العملاء من حيث المدة وقيمة العائد على الشهادة سواء الشهادات بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية.