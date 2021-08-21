14 قرارا من «الأعلى للجامعات» بشأن التنسيق والعام الدراسي الجديد

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، عددا من القرارات الهامة المتعلقة بالتعليم الجامعي، في اجتماعه الدوري بمقر جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد لُطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس.

وتستعرض «الوطن» أبرز القرارات التي اتخذها المجلس خلال اجتماعه المتعلقة بتنسيق الجامعات 2021، والعام الدراسي الجديد:

1- شدد الوزير على سرعة تنفيذ الجامعات لتوجيهات الرئيس السيسي، بشأن تطعيم عناصر منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا.

2- الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد حضوريا.

3- رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجامعات والمعاهد وتجهيز كافة اللوجستيات اللازمة التي تضمن سلاسة التنفيذ، وسرعة تطعيم كافة عناصر منظومة الجامعات والمعاهد.

4- تقديم تقرير إحصائي أسبوعي من قبل رؤساء الجامعات للوزارة، بما يتم في هذا الشأن بشأن درجة الاستعداد.

5- رفع استعداد وجاهزية المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي مستجدات تخص فيروس كورونا.

تفعيل منظومة التطعيم بالجامعات

6- تشكيل لجنة بعضوية رؤساء الجامعات من ذوي خلفية طبية مع الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للإشراف على منظومة التطعيم الشامل لعناصر منظومة التعليم بالجامعات الحكومية.

7- توجيهات بضرورة أن تكون العليا للتنسيق في حالة انعقاد مستمر خلال المراحل المختلفة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، للقيام بمهامها في تنسيق الطلاب بالأماكن المُتاحة بكافة الكليات والمعاهد.

8- جاهزية معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة على إجراء التنسيق الإلكتروني، وتقديم الدعم الفني للطلاب بما يضمن التيسير عليهم خلال مراحل التنسيق المختلفة.

9- الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021-2022، وسرعة الانتهاء من كافة عمليات الصيانة للمباني والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل وكذلك المدن الجامعية، والتأكيد على معايير السلامة والآمان بكافة المنشآت الجامعية.

10- وافق المجلس على إعداد مُحتوى تعليمي مُوحد لجميع الكليات والمعاهد، يُبرز سماحة الأديان ورسالتها الداعية إلى التعايش المشترك واحترام آداب الحوار بين البشر، على أن يدرس هذا المحتوى ضمن مقرر القضايا المجتمعية الذي يتناول عددًا من القضايا المهمة التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي بالقضايا المعاصرة للمجتمع المصري.

11- وافق المجلس على الآتي:إنشاء كلية الفنون والتصميم بجامعة الفيوم.إنشاء كلية الصيدلة بجامعة الوادي الجديد.بدء الدراسة بكلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد.بدء الدراسة بالمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان (دراسات عليا).

12- تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بإنشاء كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج.بدء برنامج البكالوريوس المهني في الاقتصاد المنزلي وعلوم الأسرة، وبرنامج البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التعلم الرقمي بنمط التعليم المدمج بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا.

13- اعتمد المجلس مواعيد امتحانات المسابقة المركزية والمُوحدة، للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية «نظام الثلاث سنوات» والمدارس الثانوية الفنية «نظام الخمس سنوات» والمعاهد الفنية «نظام السنتين بعد الثانوية» للقبول بكليات (الزراعة – الحقوق – الهندسة – التجارة)، للالتحاق بالعام الجامعي 2021/2022، ويؤدي الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية التجارية امتحانات المسابقة الموحدة خلال الفترة من 26-29 سبتمبر، وشهادة المعاهد الفنية التجارية خلال الفترة من 3-6 أكتوبر، وشهادة الثانوية الصناعية والمعاهد الفنية والصناعية والثانوية الزراعية خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر، والمعاهد الفنية الزراعية خلال الفترة من 4-6 أكتوبر، والمعاهد الفنية التجارية «شعبة قانون» خلال الفترة من 3-5 أكتوبر.

14- تحديث الاعتراف المصري بشهادة البكالوريا الفرنسية، في ضوء التعديلات التي تشمل بيان درجات شهادة البكالورويا.