توقعات تنسيق الجامعات الخاصة في مصر 2021: هبوط الحدود الدنيا لـ10%

يناقش المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الأيام القليلة المقبلة، عددًا من الأمور المتعلقة بالتعليم الجامعي الخاص 2021، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة، ويحث الكثير من المواطنين وأولياء الأمور عن توقعات تنسيق الجامعات الخاصة في مصر 2021، حيث كشفت نتائج الثانوية العامة أنَّه من المتوقع أن تهبط الحدود الدنيا التي أقرّها الأعلى للجامعات الخاصة للالتحاق بكليات القطاع الخاص بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 10% متباينة ما بين التخصصات وبعضها.

توقعات تنسيق الجامعات الخاصة في مصر 2021: 5% الحد الأدنى المتوقع للتخفيض عن العام الماضي

وعن توقعات تنسيق الجامعات الخاصة في مصر 2021 كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الخاصة، أنَّه من المتوقع أن ينخفض الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة وفقاً للمؤشرات، موضحة أنَّ الأعلى للجامعات الخاصة سيحدد كل القواعد المتعلقة بهذا الشان، لافتة إلى أنَّ الحد الأدنى سيتمّ تطبيقه على جميع الجامعات الخاصة المعتمدة من قبل الأعلى الأعلى للجامعات وتخضع لقانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، إضافة إلى أنَّه سيتمّ تطبيق القرار على الجامعات الأهلية الجديدة.

الأعلى للجامعات يناقش توقعات تنسيق الجامعات الخاصة في مصر 2021

وأوضحت المصادر، أنَّ توقعات تنسيق الجامعات الخاصة في مصر 2021 ستنخفض عن العام الماضي 2020 التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة العام الماضي كحد أدنى للغلتحاق بالكليات والتي كانت بـ95% لكليات الطب البشري و90% لكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي و80% كحد أدنى للالتحاق بكليات الهندسة والتمريض والعلوم الصحة والإعلام والسياسية والاقتصاد، موضحة أنَّ المجلس في ظل تدني مجاميع القبول بالجامعات الخاصة، سيقرر خفض الحدود الدنيا للاتحاق بالكليات 2021، وذلك بعد أن ظهرت المؤشرات بخفض الحد الأدنى للإلتحاق بالجامعات الحكومية.