الغر: قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية تسري على «الخاصة»

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إنّ قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تسري على الجامعات الخاصة والمعاهد، بشأن قرارات العام الدراسي الجديد، ونظم التعليم والدراسة والإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، موضحا أنّه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة المقبل.

الأعلى للجامعات الخاصة: نستعد لتنسيق 2021 بإجراءات احترازية للوقاية من كورونا

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لـ«الوطن»، أنّ الجامعات الخاصة ستبدأ قريبا استقبال طلبات القبول للطلاب والالتحاق بالجامعات الخاصة، بعد الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أنّه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، خلال فترة تنسيق القبول، وكذلك التقديم والعام الدراسي الجديد.

وأكد الغر، أنّ الجامعات انتهت من امتحانات العام الدراسي المقبل 2020-2021 مؤخرا، وجار إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى الاستعداد بخطط الفصل الدراسي الثاني، والاستعداد لتنسيق الجامعات الخاصة.

وأقرّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الإثنين الماضي، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، على أن يبدأ 9 أكتوبر المقبل 2021، وينتهي 16 يونيو 2022، في حين أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، استمرار تطبيق نمط التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، إضافة إلى التوسع في نظام التعليم بالساعات المعتمدة، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، وقرارت المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أنّه جار حاليا تعديل لوائح الكليات غير المطبقة لنظام الساعات المعتمدة، للتماشي مع التعديل الجديد لنظم الدراسة المقرر تطبيقه بداية من العام الدراسي المقبل 2021-2022.