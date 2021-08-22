30 مليار جنيه.. تكلفة تطوير القاهرة التاريخية

كشف تقرير حكومي عن أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية سيحدث نقلة حضارية بالعاصمة واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمناطق التراثية والتاريخية وجار العمل على تنفيذ المشروع، من إعداد الدراسات للدخول في حيز التنفيذ، وإجراء معاينات على أرض الواقع من جانب الخبراء والمختصين، مشيرا إلى أن المشروع يتكلف 30 مليار جنيه ويحظى بمتابعة مستمرة من جانب رئيس الوزارء والقيادة السياسية من أجل القضاء على التشوه العمراني وإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وإعادتها لسابق عهدها من عشرات السنين، والقضاء على الإهمال الذي لحق بها خلال السنوات الأخيرة.

الحفاظ على المباني الأثرية

وأشار تقرير مجلس الوزراء إلى أن إستراتيجية تطوير القاهرة التاريخية تعتمد على عدد من المحاور، منها الحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة، وذلك من خلال الترميم وإعادة الاستخدام، والعمل على إحياء النسيج العمراني التاريخي للمناطق، مع إجراء حصر للأنشطة غير الملائمة لطبيعة المنطقة التاريخية، وتخصيص أماكن بديلة لها، أو تشجيعها على تغيير النشاط، إلى جانب تأهيل الأحياء العمرانية ذات القيمة التاريخية، وإعادة استخدامها بالشكل المناسب لها.

تأهيل الأحياء العمرانية

وأشار التقرير إلى أن مناطق التطوير بالمرحلة العاجلة لإعادة تأهيل الأحياء العمرانية ذات القيمة التاريخية تتضمن مناطق مسجد الحاكم وباب زويلة وحارة الروم، ودرب اللبانة، والفسطاط، ومسجد الحسين، والأزهر، مع العمل على إزالة الركام والتراكمات الموجودة بتلك المناطق لاستكمال أعمال تطويرها، وإعادة إنشاء المباني الخرِبة بالطابع الإسلامي، إلى جانب تنفيذ تطوير كامل لمختلف شبكات المرافق بها، وذلك للوصول بها إلى أن تصبح هذه المناطق منطقة تراث عالمي.

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة على أن أعمال التطوير بالقاهرة التاريخية ستتم دون المساس بالخريطة السكانية بينما سيتم نقل الأنشطة الحظرة، ومنها مغالق الخشب ومصانع الثلج والورش التي تحوي مواد خطرة، علاوة على منع تحويل المباني السكنية إلى أنشطة تجارية في تلك المناطق مع الإبقاء على الحرف اليدوية الأصيلة في تلك المناطق، مع تطوير العقارات الموجودة ورفع كفاءتها والاستعانة بالصور القديمة لتلك المناطق لإعادتها إلى سابق عهدها وتطوير الواجهات.