التنمية الحضارية: إنشاء مجمع حرفي على أعلى مستوى في «القاهرة التاريخية»

قال إيهاب حنفي، منسق عام صندوق التنمية الحضارية، إن الصندوق ومع بدء عمله منذ عام 2008 عمل على إنهاء المباني العشوائية وغير المخططة لها في مصر، لافتا إلى أنه ومنذ إنشاء المشروع في عام 2008 إلى عام 2014 صرف الصندوق ما يقارب الـ652 مليون جنيه، وهو الأمر الذي اختلف كلية وتفصيلا منذ عام 2015 وحتى الآن.

حنفي: 40 مليار جنيه تكلفة تطوير المناطق العشوائية

وأضاف «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أنه ومنذ بداية عام 2015 وحتى الآن صرف الصندوق ما يقارب الـ32 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية والغير أمنة، ويجرى صرف 40 مليار جنيه خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل تطوير المناطق العشوائية.

وأوضح أن تلك الأرقام تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بتطوير شكل مصر مستقبلا، إذ يعمل الصندوق وفق مراحل ثلاث، الأولى التدخلات العاجلة والثانية متوسطة المدى، والثالثة بعيدة المدى.

وأكد أنه وبعد اقتراب الانتهاء من بناء المناطق العشوائية الخطرة وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزارء على تغيير اسم الصندوق ليكون «صندوق التنمية الحضارية»، «رئيس الوزراء أصدر قراره بإنشاء مجلس أمناء به 10 وزارات، ووجه بتغيير اسم الصندوق، وبات حاليا تابعا بشكل مباشر لرئيس مجلس الوزراء».

ولفت إلى أن ما جرى صرفه حتى الآن، لتطوير المناطق غير الآمنة، وصل إلى 40 مليار جنيه، فيما جرى صرف 318 مليار جنيه بالمناطق غير المخططة، من أجل رفع كفاءة الطرق والخدمات والمرافق والشبكات على مدار 10 سنوات: «نعمل حاليا في 13 محافظة، ووصلنا لنسبة إنجاز 25% في 3 أشهر فقط».

وأشار إلى أن ما يجرى إنشاؤه من مشروعات كبرى في منطقة القاهرة التاريخية، يراعى فيه المحافظة على النسيج العمراني لتلك المنطقة: «هنشيل الأماكن المهجورة والورش هندعمها، وعاملين 60 فدانًا على محور جيهان السادات، وهيكون فيه مجمع حرفي ومهني على أعلى مستوى».