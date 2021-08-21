إحلال المركبات: «لدينا معدل فائدة قليل بمميزات غير مسبوقة بالسوق»

قال أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إن هناك عددا من الحوافز التي تقدمها المبادرة للمواطنين، أولهما الحافز الأخضر المقدم، وهو دفع الدولة مقدم للسيارة بدلا من المواطن وهو 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه للميكروباصات، و20% للتاكسي، على أن يتم سداد باقي الأموال من خلال تمويل بنكي بسعر ثابت 3% على مدة 7 سنوات، وهذا معدل فائدة قليل جدا ومميزات غير مسبوقة في السوق المصرية، بحسب قوله.

عبدالرازق: المبادرة وافقت على 31 ألف طلب بعد التنقية

وأضاف «عبدالرازق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامي سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن إجمالي الطلبات التي وافقت المبادرة عليها في إحلال وتجديد الطلبات وصلت لـ31 ألف طلب بعد التنقيه، حيث إن عدد المتقدمين للاستفادة من المبادرة بلغ أضعاف هذا العدد.

عبدالرازق: ندقق بيانات المواطنين المتقدمين للانتفاع من تلك المبادرة

وأوضح أن المبادرة تدقق بيانات المواطنين المتقدمين للانتفاع من تلك المبادرة، وكثيرا ما تكون الشروط غير منطبقة على المتقدمين أو غير صحيحة، لافتا إلى أنه قد جرى تسليم 127 ألف سيارة ملاكي وتاكسي، بينما بدأ تسليم أول ميكروباص أمس، وتأمل المبادرة تسليم 700 ميكروباص مع نهاية العام الجاري.

عبدالرازق: تم تجهيز محطات الغاز مع إيجاد ساحات كثيرة للتخريد

وأكد متحدث المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، أن محافظة القاهرة الكبرى والإسكندرية تضم أكبر عدد من السيارات القديمة، وتم تجهيز محطات الغاز مع إيجاد ساحات كثيرة للتخريد لكي يتم إعادة تدوير هذه السيارات.

وتابع: «ما زال رقم المتقدمين للمبادرة قليلا، والمواطن دائما بيحتاج للاطمئنان وأنه يري بعينه دليل على ما يقال، وبداية التسليم هو أكبر دليل أن المبادرة جادة تماما على تقديم التيسيرات للمواطين».

واختتم: «عملنا شراكات مع شركات عالمية بخصوص العربيات القديمة وعمليات التنخريد للسيارات اللي بتخرج من الخدمة ولا تصلح أن تعلم مرة أخرى، وتم طرح مزايدة عالمية في مجال إعادة التدوير، وبيتم سحب السيارات وتفككها وبتتحول لمواد خام تدخل في إعادة التدوير بالمصانع المختلفة والمتخصصة».