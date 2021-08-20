متحدث «إحلال المركبات» يوضح شروط مشاركة «الميكروباص» في المبادرة

قال أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إنه يمكن لمالكي سيارات الميكروباص، التقدم لإحلال سياراتهم القديمة، ولكن يجب ألا يكون عام تصنيع السيارة أقل من 2001، مع ضرورة سريان الرخصة الخاصة بالسيارة، وأن يكون عمر الشخص من 21 سنة حتى 65 عاما، وأن يكون من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد، ضمن المرحلة الأولى، لافتا إلى أن جميع السيارات التي ستدخل المبادرة يكون فيها التصنيع المحلي بنسبة 45% وتعمل بالوقود المزدوج البنزين والغاز.

حوافز للتقديم على المبادرة

وأضاف «عبد الرازق» خلال استضافته في برنامج «مانشيت» المذاع على فضائية «Extra News»، اليوم الجمعة، أن هناك مجموعة كبيرة من الحوافز، فالحافز الأخضر المقدم، هو دفع الدولة مقدم للسيارة بدلا من المواطن وهو 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه على أن يتم سداد باقي الأموال من خلال تمويل بنكي بسعر ثابت 3% على مدة 7 سنوات، وهي مميزات غير مسبوقة في السوق المصرية.

المرحلة الأولى تستهدف 250 ألف سيارة

وأوضح متحدث المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، أنه يوجد في مصر مليون و300 ألف سيارة مر على تصنيعها أكثر من 20 عاما، التي تسبب تلوثا، ما بين ملاكي وميكروباص وأجرة، والمرحلة الأولى من المبادرة تستهدف 250 ألف سيارة منهم، لافتا إلى أنه يوجد 70 ألف سيارة ميكروباص مر على تصنيعها 20 عاما.

سر اختيار محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية

وأكد متحدث المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، أن محافظة القاهرة الكبرى والإسكندرية تضم أكبر عدد من السيارات القديمة، وقد تم تجهيز محطات الغاز مع إيجاد ساحات كثيرة للتخريد لكي يتم إعادة تدوير هذه السيارات.

لا إجبار لأصحاب الميكروباصات على المبادرة

وتابع: «مفيش إجبار لأصحاب الميكروباصات عشان يقدموا على المباردة، وإحنا جالنا 700 طلب من ساعة ما فتحنا التقديم في يوليو الماضي، وإحنا بنستهدف كل شهر 300 سيارة يتم إحلالها».