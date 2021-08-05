مبادرة إحلال المركبات المتقادمة: نستهدف تسليم 1700 سيارة في أغسطس

قال أحمد عبدالرازق، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، إن بعض المواطنين يعتقدون أن المبادرة ستعمل لمدة شهر أو شهرين وتنتهي بعدها، مؤكدًا أن المبادرة مستمرة 3 سنوات كمرحلة أولى.

وأضاف «عبدالرازق» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «نتسارع في عملية تسليم السيارات، ونتذكر أننا بدأنا التسليم في شهر إبريل بواقع 400 سيارة، وزاد هذا العدد سيارة في شهر مايو وسلمنا 1000 سيارة في شهر يونيو، و1500 سيارة في شهر يوليو، والآن تجاوزنا 3 آلاف سيارة ونستهدف 1700 سيارة أخرى في شهر أغسطس».

وتابع المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة: «أصبح لدينا الملاكي والتاكسي والميكروباص وسيارات المنطقة الحرة في محافظة بورسعيد، والسيارات الملاكي صاحبة أكبر الطلبات، وهناك 1.3 مليون سيارة مر على صنعها أكثر من 20 عاما، والمبادرة تستهدف خلال 3 سنوات إحلال 250 ألف سيارة أي أقل من ربع هذا العدد».

وأكد أحمد عبدالرازق، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، أن المبادرة تشترط أن تكون السيارات الجديدة محلية الصنع بمكون محلي في حدود 45%، ومن شروط المبادرة أن يكون مر على صنعها 20 سنة أو أكثر، وأن تكون رخصة السيارة سارية ومسجلة بإحدى إدارات المرور التابعة لمحافظة من المحافظات السبع في المرحلة الأولى وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بورسعيد، السويس، والبحر الأحمر، وأن يتراوح سن صاحب السيارة من 21 إلى 65 عاما لكي يتمتع بالتقسيط.