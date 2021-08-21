أخطاء «المعيوف» تضع محمد الشناوي على رادار الهلال السعودي

في إطار السعي لتدعيم صفوفه للموسم الجديد، كشف مصدر مسؤول داخل نادي الهلال السعودي عن طلب المدرب الجديد ليوناردو جارديم، التعاقد مع حارس جديد بسبب أخطاء عبدالله المعيوف حارس الفريق الأساسي، وكان آخرها في مباراة التعاون أمس، في الدوري السعودي.

وتابع خلال حديثه لـ«الوطن سبورت»، أن هناك مطالبات بالتعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى نادي الأهلي، لافتًا إلى أن النادي السعودي لم يدخل في أي مفاوضات مع الشناوي حتى الآن، لكنه يتابع تطورات موقفه مع القلعة الحمراء من أجل التحرك لضمه، بعد التأكد من عدم وجود مفاوضات من شقيقه النصر مع أفضل حارس في الدوري المصري.