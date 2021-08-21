غدا.. صحة المنيا تطلق المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي»

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، مساء اليوم السبت، أن المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي»، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان، ستنطلق غداً الأحد 22 أغسطس، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة في المنيا، إن هذه الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، ورفع وعي المجتمع، وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكداً أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجاناً، عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

الحملة مستمرة حتى 26 أغسطس 2021

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن المرحلة الثانية للحملة ستكون في مراكزالمنيا ومغاغة وأبوقرقاص وملوي وديرمواس، بدءاً من غد الأحد 22 أغسطس 2021، ومستمرة حتى 26 من الشهر نفسه.

ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء بدوي، مدير إدارة تنظيم الأسرة، إنه سيتم توقيع الكشف الطبي وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بـ«المجان»، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

الحملة تتبع أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وتواصل مديرية الصحة، تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ونظمت وزارة الصحة قافلة طبية بقرية الكمال (قريه7) بمركز المنيا، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1862 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.