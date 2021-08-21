غدا.. صحة المنيا تطلق المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي»
الحملة تستهدف مراكز المنيا ومغاغة وأبوقرقاص وملوي وديرمواس
كتب:
اسلام فهمي
08:16 م | السبت 21 أغسطس 2021
أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، مساء اليوم السبت، أن المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي»، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان، ستنطلق غداً الأحد 22 أغسطس، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.
وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة في المنيا، إن هذه الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، ورفع وعي المجتمع، وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكداً أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجاناً، عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.
الحملة مستمرة حتى 26 أغسطس 2021
وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن المرحلة الثانية للحملة ستكون في مراكزالمنيا ومغاغة وأبوقرقاص وملوي وديرمواس، بدءاً من غد الأحد 22 أغسطس 2021، ومستمرة حتى 26 من الشهر نفسه.
ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء بدوي، مدير إدارة تنظيم الأسرة، إنه سيتم توقيع الكشف الطبي وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بـ«المجان»، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.
الحملة تتبع أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
وتواصل مديرية الصحة، تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
ونظمت وزارة الصحة قافلة طبية بقرية الكمال (قريه7) بمركز المنيا، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1862 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.