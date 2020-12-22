«2 كفاية»: 77% معدل استخدام وسائل منع الحمل بين السيدات

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، المشرف على مشروع «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية، إن البرنامج يستهدف أكثر من مليون سيدة، وتم تنفيذ أكثر من 4 ونصف مليون زيارة طرق أبواب.

تحويل 618 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة

وأضاف عثمان، لـ«الوطن»، أنه تم تحويل 618 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة سواء تابعة لعيادات أهلية أو عيادات تابعة لوزارة الصحة، مشيرا إلى أن معدلات استخدام الوسائل بين الفئات المستهدفة وصلت إلى 77%، من السيدات اللاتي تم تحويلهن للعيادات، ووصلت معدلات المتابعة نحو 79%، بجانب المشورة بشكل مستمر والتردد المستمر على العيادات.

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّ الدولة بكل مؤسساتها تعكف لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021-2023، مشيرة إلى أن ملامح الخطة القومية لخفض وضبط النمو السكاني سيبدأ تنفيذها يناير2021.

إتاحة وسائل تنظيم الأسرة مجانا

وأضافت أن اللجنة تضم في عضويتها 8 وزارات، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني، والمراكز القومية للسكان، وسيكون لها عدة مكونات صحية واجتماعية وتوعوية واقتصادية، لافتة إلى أنه في الجانب الصحي سيتم إتاحة وسائل تنظيم الأسرة مجانا، ونشرها في جميع المحافظات خاصة في الوجه القبلي والريف الذي يشهد أعلى معدلات نمو سكاني.

إتاحة فرص عمل للسيدات

وفى الجانب الاجتماعي يتم زيادة عدد الجمعيات الأهلية، للمشاركة في القوافل الصحية بالمحافظات، والحملات التوعوية، والعيادات المتنقلة، مما يساعد في التوعية بخطورة الزيادة السكانية، إلى جانب التركيز على التوعية بزيادة الإنتاج وتخفيض الجانب الإنجابي.

وأوضحت أنه سيتم طرح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والتركيز على التوعية بزيادة الإنتاج وتخفيض الجانب الإنجابي، وذلك عن طريق طرح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة فرص عمل للسيدات، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية والإعلانية للتوعية، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية والإعلانية للتوعية.