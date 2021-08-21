متحدث «الوزراء»: لقاح كورونا إجباري بالمدارس والجامعات وفق جدول زمني

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة ستبدأ في تطعيم الطلاب الأعلى من 18 عامًا بالتعليم الجامعي، وجميع الأساتذة بالكليات وأفراد هيئة التدريس والأطقم المعاونة لهم، لافتا إلى أن التطعيم سيكوني إجباريا على الجميع، «التطعيم الإجباري ليس جديدا على مصر، وطبقناه من قبل على القطاع السياحي وأتي بثماره، لأن السائح مش هاييجي مصر علشان ياخد كورونا، ولازم ييجي وهو مطمن».

سعد: تطعيم العاملين بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية بشكل مجاني

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أنه يجب على كل أولياء الأمور تشجيع أبنائهم للحصول على لقاح فيروس كورونا بالجامعات، كما أنه سيتم تطعيم كافة العاملين في المدارس، سواء الحكومية أو الخاصة أو الدولية بشكل مجاني تماما لأطقم التدريس والخدمات المعاونة لهم، وسيكون التطعيم إلزاميا على الجميع لاستمرار الأطقم في عمليات التدريس في تقديم خدماته للطلاب.

سعد: إجراءات تجاه من رفض الحصول على اللقاح بعد انتهاء المهلة

وأوضح أن رئاسة مجلس الوزراء، ستقوم بإصدار جدول زمني معين فيه تحديد بالموعد النهائي لتطعيم كافة الطلاب بالمراحل التعليمية الجامعية وأساتذة المدارس، وبعد انتهاء تلك المهلة سيعلن رئيس مجلس الوزراء قرارات جديدة بخصوص تنظيم أوضاع الدراسة بالمدارس بعد التطعيم، وستكون هناك إجراءات تجاه من رفض الحصول على اللقاح بعد انتهاء المهلة.

سعد: الحكومة لن تقوم بإعطاء اللقاح للأشخاص ممن هم أقل من 18 عامًا

ولفت إلى أن الحكومة لن تقوم بإعطاء اللقاح للأشخاص لمن هم أقل من 18 عاما، وذلك لأن منظمة الصحة العالمية، وضعت حدا لتطعيم الأفراد يبدأ من سن الـ18 عامًا، وهو ما تلتزم به الحكومة المصرية، بالرغم من قيام بعض الدول بتطعيم مواطنيها الأقل سنًا من 18 عامًا.

وأكد أن الجهات المعنية بالحكومة المصرية تقوم بما عليها من أبحاث حتى يثبت بالنسبة لهم إمكانية إعطاء اللقاح لمن هم أقل من 18 عامًا، إلا أنه وحتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بخصوص ذلك الأمر، «كل القواعد ما زالت محل التطوير والنظر».