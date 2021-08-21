قروض القطاع المصرفي ترتفع إلى 2.77 تريليون جنيه بنهاية مايو

شهدت أرصدة قروض القطاع المصرفى المصرى ارتفاعاً بمقدار 96.6 مليار جنيه خلال مايو الماضى، لتسجل 2.77 تريليون جنيه، مقابل 2.67 تريليون جنيه فى الشهر السابق له.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى المصرى أن القروض غير الحكومية سجلت بالعملتين المحلية والأجنبية زيادة قدرها 19.3 مليار جنيه خلال مايو الماضى، لتُسجل 1.74 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 1.72 تريليون جنيه فى الشهر السابق له.

وعلى صعيد قروض القطاع الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية، شهدت زيادة بنحو 77.22 مليار جنيه خلال مايو الماضى، لتسجل 1.02 تريليون جنيه نهاية الشهر، مقابل 947.97 مليار جنيه بنهاية أبريل 2021.

كما أكدت بيانات النشرة الشهرية ارتفاع أرصدة قروض القطاع الزراعى بالعملتين المحلية والأجنبية لتسجل 36.28 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، مقابل 35.568 مليار جنيه فى الشهر السابق له.

وعلى صعيد قروض القطاع الصناعى بالعملتين المحلية والأجنبية، فقد ارتفعت لتصل إلى 529.3 مليار جنيه فى مايو 2021، مقابل 523.7 مليار جنيه بنهاية أبريل 2021. وسجلت قروض القطاع العائلى ارتفاعاً لتصل إلى 538.7 مليار جنيه نهاية مايو، مقابل 538.2 مليار جنيه بنهاية أبريل 2021. وعلى صعيد قطاع التجارة بالعملتين المحلية والأجنبية بنهاية مايو الماضى، سجل 188.8 مليار جنيه، مقابل 185.9 مليار جنيه بنهاية أبريل 2021. وحققت قروض قطاع الخدمات ارتفاعاً لتصل إلى 448.8 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، مقابل 439.3 مليار جنيه بنهاية أبريل 2021.