جامعة القاهرة: نهتم بالتحول للجيل الرابع والثورة الصناعية

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة مهتمة بالتحول للجيل الرابع من الجامعات القائم على الثورة الصناعية وتكنولوجيا البيانات، وفي هذا الإطار، فتحت جامعة القاهرة أول كلية للنانو تكنولوجي في الشرق الأوسط في الشيخ زايد، وذلك لأن وظائف المستقبل تعتمد على التقنيات متناهية الصغر سواء في الطب أو الزراعة أو الصناعة، «دي أول سنة وعندنا 170 طالب، ولسه المجال جديد الناس مش عرفاه أو عارفه أبعاده، وبها أكثر من 20 معمل على أعلى مستوى دولي».

الخشت: جامعة القاهرة تتقدم بشكل كبير نحو وظائف المستقبل

وأضاف «الخشت»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أنه تم نشر أول مرجع علمي في النانو تكنولوجي لطب الأسنان من خلال ناشر دولي يُسمى «السفير»، وتم اعتماده بأكبر المراجع الطبية في النانو تكنولوجي لطب الأسنان في العالم، «المجلة خاصة بالبحوث الطبية، ومصنفه رقم 5 على العالم، وجامعة القاهرة بتتقدم بشكل كبير نحو وظائف المستقبل»

الخشت: نهتم بتقنية النانو تكنولوجي وأنشأنا كلية خاصة بحاسوب فائق السرعة

وأوضح أنه وعي مبكرا بأن دولة اليابان قد توقفت عن صناعة التسجيل وشاشات التلفاز، وعندما سأل عن سبب ذلك علم بأن اليابان تهتم حاليا بالصناعات والتقنيات متناهية الصغر كالنانو تكنولوجي، «عملنا دراسة لإنشاء تلك الكلية، والحمد لله أنشأنا 20 معمل وجبنا حاسوب فائق السرعة، وجهزنا الكوادر اللي هتدرس، وبنعمل كلية جديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، وهي دي وظائف المستقبل».

الخشت: «هعمل كلية جديدة خالص تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوت»

وأكد أن العام الماضي تقدمت مصر 54 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومات على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، «في صفحة 84 قالوا إن جامعة القاهرة أحد أسباب ذلك، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي شغالة دلوقتي فعلا، وهعمل كلية جديدة خالص تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوت، وهيكون عندنا كليتين».

وتابع: «خلصنا الدراسة الأكاديمية والهيكل علشان لما نخلص مباني نكون جاهزين، والكلية هتكون جاهزة خلال عامين لاستقبال الطلاب بكلية تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت وكلية العلوم والتكنولوجيا الفضاء والطاقة والطاقة المتجدده».