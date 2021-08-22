أسعار الخضراوات في أسواق مصر اليوم الأحد 22-8-2021

تبحث كثير من السيدات يوميًا عن أسعار الخضراوات في أسواق مصر اليوم، للتصرف في إطار ميزانية المنزل، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن»، استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد الموافق 22 أغسطس الجاري، على هذا النحو:

أسعار الخضراوات في أسواق مصر اليوم

سجلت أسعار الخضراوات اليوم الأحد في الأسواق المحلية كالآتي:

سعر البطاطا

وتراح سعر البطاطا بين 2 إلى 5 جنيهات.

سعر البامية

تراوح سعر البامية اليوم، بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر ورق العنب

تراوح سعر كيلو ورق العنب البناتي بين 20 إلى 30 جنيهًا، ووصل الكيلو البلدي لـ25 جنيهًا.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر الجزر

وصل سعر الجزر اليوم، إلى 7 جنيهات للكيلو.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 3 إلى 4 جنيهات.

سعر البطاطس

سجل سعر البطاطس في الأسواق بين 3.5 إلى 8 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

وسجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر الزيتون

سجل سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، وزيتون عزيزي لكويد نحو 30 جنيهًا.

سعر اللفت

وتراوح سعر الكيلو جرام من اللفت بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 إلى 7 جنيهات.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، من 3.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم، بين 2.5 إلى 6 جنيهات.

سعر الخيار

وصل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم إلى 8 جنيهات، والخيار الصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الفلفل

سجل سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 10 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلجي بين 3 و5 جنيهات، فلفل رومي صوب نحو 7 جنيهات، وفلفل حامي بلدي نحو 5 جنيهات.

سعر الثوم

سجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 25 جنيهًا.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما الباذنجان الأبيض من 3 إلى 5 جنيهات، والرومي من 2 إلى 4 جنيهات.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الفاصوليا

يتراوح سعر الفاصوليا اليوم، من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو.