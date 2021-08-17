أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 17-8-2021

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الخضروات بمختلف أنواعها، بشكل يومي ومستمر لأهميتها لكل بيت مصري، حيث استقرت بعض الأنواع مثل البصل والجزر والملوخية، وارتفعت أسعار أنواع أخرى مثل الطماطم والبطاطس، وتستعرض «الوطن» أسعار الخضروات.

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وجاءت أسعار الخضروات اليوم، على النحو التالي:

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر الجزر

وصل سعر الجزر اليوم، إلى 7 جنيهات للكيلو.

سعر البامية

تراوح سعر البامية اليوم، بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، بين 3.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم، بين 2.5 إلى 6 جنيهات.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 إلى 7 جنيهات.

سعر ورق العنب

تراوح سعر كيلو ورق العنب البناتي بين 20 إلى 30 جنيهًا، ووصل الكيلو البلدي لـ25 جنيهًا.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 3 إلى 4 جنيهات.

سعر البطاطس

سجل سعر البطاطس في الأسواق بين 3.5 إلى 8 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

وسجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر الخيار

وصل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم، إلى 8 جنيهات، والخيار الصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الفلفل

سجل سعر الفلفل الألوان اليوم، نحو 10 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، فلفل رومي صوب نحو 7 جنيهات، وفلفل حامي بلدي نحو 5 جنيهات.

سعر الثوم

سجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 25 جنيهًا.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما الباذنجان الأبيض من 3 إلى 5 جنيهات، والرومي من 2 إلى 4 جنيهات.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الفاصوليا

يتراوح سعر الفاصوليا اليوم، من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

سعر البطاطا

تراح سعر البطاطا ما بين 2 إلى 5 جنيهات.

سعر الزيتون

سجل سهر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، زيتون عزيزي ليكويد نحو 30 جنيهًا.

سعر اللفت

وتراوح سعر الكيلو جرام من اللفت ما بين 2.5 إلى 4 جنيهات.