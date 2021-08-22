أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأحد 22-8-2021

اهتمام كبير توليه السيدات بأسعار السلع والمنتجات، وتحديدًا أسعار الفاكهة في السوق المصري، حتى لا يتعرضن للخداع أو النصب من بعض التجار، وفي إطار الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» لمتابعيه، نستعرض أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأحد 22 أغسطس الجاري.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

شهدت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأحد، استقرارًا في معظم الأنواع حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم بين 12 جنيهًا و45 جنيهًا.

سعر التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

سجل سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم نحو 6 جنيهات للكيلو.

سعر العنب

وصل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم إلى 10 جنيهات، بينما سجل الكيلو جرام من عنب كرمسن نحو 17 جنيهًا، والعنب الرومي الأحمر نحو 8 جنيهات.

سعر البرقوق

بلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 22 جنيهًا.

سعر المانجو

وصل سعر كيلو المانجو فص نحو 50 جنيهًا، والمانجو عويس 35 جنيهًا.

أما الهندي 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، وجاء سعر كيلو المانجو البلدية 18 جنيهًا.

سعر الكمثري

وتراوح سعر الكمثري الخشابي بين 11 إلى 20 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من الكمثري الثلاجة نحو 22 جنيهًا.

كيوي

وسجل سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.