أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الخميس 19-8-2021

تبحث ربات البيوت بشكل يومي عن أسعار الفاكهة في السوق المصري، حتى لا تتعرض للخداع أو النصب من بعض التجار، وفي إطار الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» لمتابعيه، نستعرض أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الخميس 19 أغسطس 2021.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

سجلت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الخميس، استقرارا في معظم الأنواع حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم بين 12جنيهًا و45 جنيهًا.

سعر التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

سجل سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم نحو 6 جنيهات للكيلو.

سعر العنب

وصل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم إلى 10 جنيهات، بينما سجل الكيلو جرام من عنب كرمسن نحو 17 جنيهًا، والعنب الرومي الأحمر نحو 8 جنيهات.

سعر البرقوق

بلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 22 جنيهًا.

سعر المشمش

سجل سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 15 و20 جنيهًا.

سعر التفاح

ووصل سعر كيلو التفاح البلدي إلى 18 جنيهًا، والأمريكاني سجل نحو 35 جنيهًا.

سعر الخوخ

استقر سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم عند 20 جنيهًا، والمستورد 25 جنيهًا، وخوخ الطعمية 10 جنيهات.

سعر البلح الرملي

تراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 12 و18 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 جنيهات و7 جنيهات.

سعر الأناناس

ووصل سعر ثمرة الأناناس متوسطة «2 كيلو» نحو 35 جنيهًا للواحدة.

سعر الكريز

ووصل سعر كيلو الجرام من الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر المانجو

وسجل كيلو المانجو فص نحو 50 جنيهًا، والمانجو عويس 35 جنيهًا.

أما الهندي 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، وجاء سعر كيلو المانجو البلدية 18 جنيهًا.

سعر الكمثري

وتراوح سعر الكمثري الخشابي ما بين 11 إلى 20 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من الكمثري الثلاجة نحو 22 جنيهًا.

كيوي

وسجل سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.