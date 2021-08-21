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بعد رفضه بيراميدز.. عمر كمال عبدالواحد يوقع للزمالك

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محمد هانئ
11:57 م | السبت 21 أغسطس 2021
عمر كمال

عمر كمال

أعلن عمر كمال عبدالواحد لاعب المصري البورسعيدي، انضمامه لنادي الزمالك بداية من الموسم المقبل. وقال «كمال» في تصريحات تليفزيونية، إنه رفض الانتقال إلى فريق بيراميدز رغم العرض المادي الكبير الذي قدمه له، مشددًا على أن الزمالك من أكبر الأندية العربية والإفريقية.

وأكمل لاعب المصري: «طموحي التتويج مع الزمالك، بالدوري وبطولة إفريقيا، في الموسم المُقبل، فضلاً عن الانضمام للمنتخب الوطني الأول تحت قيادة حسام البدري».

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