عمر كمال مهدد بالشطب حال عدم تنفيذ عقوبة الموسيقيين بالإيقاف

أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بإيقاف عمر كمال لمدة أسبوع وذلك بسبب الفيديو الذى انتشر له وهو يشدو فيه بلفظ غير أخلاقي، وأوضح طارق مرتضى، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية لـ«الوطن» أن الفعل الذي تسبب في قرار إيقاف عمر كمال لمدة أسبوع، في حال تكراره أو عدم الانصياع لتنفيذ قرارات النقابة سيؤدي الي توقيع أقصى عقوبة عليه، والتي قد تصل إلى الإيقاف وإلغاء تصريح الغناء الخاص به.

عمر كمال مهدد بسحب ترخيص الغناء في حال التكرار

كان عمر كمال دخل في خلاف حاد مع مغني المهرجانات حمو بيكا، حيث قال إنه لم يقصد الإساءة له في مقابلة تلفزيونية، مدونًا على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً: «أنا مغلطتش في حد.. أنا أقصد إنك مش بتعرف تغني يعني مقامات وسلم موسیقي أنت بتأدي حاجة معينة».

عمر كمال: شعبة دي جي لا تجيد الغناء

وقال «كمال»، إن هناك أعضاء بنقابة المهن الموسيقية لا يجيدون الغناء، مثل أعضاء شعبة الدي جي، والراب، والمونولوج، موضحًا أنّ «مش كل الناس بتتصنف مطربين.. وأنا طول عمري محترم مش بعمل مشاكل».

عمر كمال كان حل ضيفا مؤخرا عبر قناة الرشيد العراقية، وسأل في المقابلة عن مستوى الترند الأغنية المصرية أم العراقية؟، فقال إن الأغنية المصرية بلا شك الترند، مضيفا أنه في سنة واحدة حقق 600 مليون مشاهدة بـ«بنت الجيران»، على عكس الأغنية العراقية «تعال» في 3 سنوات حققت 500 مليون.

وقال إن عمرو دياب إن لم تحقق أغنياته أي أرقام فهو عمرو دياب، أما عن «نمبر وان» فقال إنه لا يحب أن يطلق على نفسه «نمبر وان»، وأنه لا يحب أن يطلق على أحد كذلك في التمثيل ويوجد على الساحة عادل إمام.

ونفى هجومه على محمد رمضان أيضا خلال المقابلة، مؤكدا أن «نمبر وان» تشمل الجميع