كلية الزراعة بجامعة طنطا.. أقسامها ورؤيتها

تعد كلية الزراعة، واحدة من كليات جامعة طنطا، وتقع في مجمع كليات سبرباي، أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات.

وقد بدأت الدراسة في كلية الزراعة بجامعة طنطا اعتباراً من العام الدراسي 1995/1996 طبقا للائحة الداخلية لكلية الزراعة بكفر الشيخ في تخصص «الشعبة العامة» حتى صدور القرار الوزاري رقم 44 بتاريخ 8/1/1998 بإصدار اللائحة الداخلية للكلية والقرارات المعدلة له للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية «الشعبة العامة» فقط، وفي 3/4/ 2011 صدر القرار رقم 673 بإصدار اللائحة الداخلية للكلية لمرحلة البكالريوس لنظام الساعات المعتمدة.

أقسام الكلية

تضم كلية الزراعة بجامعة طنطا 10 أقسام وهي:

- علوم وتكنولوجيا الأغذية

- الأراضي والمياه

- الاقتصاد الزراعي

- البساتين

- الإنتاج الحيواني

- علوم الوراثة

- المحاصيل

- النبات الزراعي

- الهندسة الوراثية

- وقاية النبات

كلية الزراعة بجامعة طنطا.. الاكتفاء الذاتي

تضم كلية الزراعة بجامعة طنطا 8 وحدات ذات طابع خاص، ومن تلك الوحدات وحدة التجارب والبحوث الزراعية في كلية الزراعة، وتعتمد عليها كلية الزراعة بصفة خاصة، وجامعة طنطا بصفة عامة، على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الخضر ونباتات الزينة والزهور، إلى جانب مساعدة الجامعة في تدبير موارد مالية تساعدها على تنفيذ بعض مشروعاتها، وأيضا تدريب طلاب وخريجين كلية الزراعة، وتأهليهم لمواجهة تحديات سوق العمل.

كلية الزراعة بجامعة طنطا.. تأهيل وتدريب

تمنح كلية الزراعة بجامعة طنطا الخريجين درجة البكالوريوس، وتعمل على تأهيل طلابها وتدريبهم على سوق العمل وتنفيذ مشروعات إنتاجية.

تقبل كلية الزراعة بجامعة طنطا الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من شعبة علمي رياضة وشعبة علمي علوم بشرط أن يكون الطالب قد حصل على الحد الأدنى من تنسيق كلية الزراعة، وكان تنسيق العام الماضي 353 درجة، ومتوقع أن ينخفض التنسيق هذا العام.

وتوفر كلية الزراعة بجامعة طنطا للخريجين العمل في المجال الطبي والصحي والصناعات الدوائية، والزراعي، والعمل في شركات المعدات والأجهزة، والعمل في مجال الصناعات الكيميائية.