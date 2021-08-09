رئيس جامعة طنطا يكرم الطالب أحمد عايد مخترع «علاج السرطان»

أقام الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، احتفالية اليوم الاثنين، لتكريم الطالب عبد المنعم أحمد عايد، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية العلوم، الذي حصل على براءة اختراع بأكاديمية البحث في مجال «علاج السرطان»، ومنحه مكافاة مالية لتفوقه العلمي، وقرر إعفاءه من مصروفات الدراسة بالكلية، وتقديم كل سبل الدعم لاستكمال أبحاثه.

جاء ذلك خلال حفل التكريم، الذي أقيم اليوم بمقر إدارة الجامعة، بحضور والد ووالدة الطالب، وعميد كلية العلوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس المشرفين على الطالب، ومدير رعاية الشباب، محمد القصير، وأعضاء نادي العلوم.

وقال رئيس جامعة طنطا إن هذا التكريم يأتي بناءً على تقدير الجامعة لأبنائها المتميزين علمياً، مؤكداً أن الطلاب النابغين والمتفوقين علمياً عادةً ما يكونون على درجة عالية من الخلق الرفيع والأدب الجم، ‏وأن الجامعة تحتفي دائما ‏بأبنائها، مثمناً دور والد ووالدة الطالب في رعاية ابنهم الخلوق دراسياً وتربوياً وسلوكياً.

ومن ناحية أخرى، تمكن فريق من جراحي الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان بجامعة طنطا، في وقت سابق، من إجراء جراحة دقيقة ونادرة لمريضة تعاني من ضمور في عظام الفك السفلي واعوجاج في مفصل الفك، بعد استئصال ما يعادل 30% من الفك السفلي لها، بسبب ورم حميد منذ 4 سنوات، حيث نجح الفريق فى إعادة بناء الفك، باستخدام أحدث تكنولوجيا رقمية، واستعادة الفك لحالته الوظيفية الطبيعية.

وأشاد الدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، بمهارة وكفاءة الفريق الجراحي، وتوظيفه للتكنولوجيا الرقمية في الجراحة، كما أشاد بالطفرة التي يشهدها القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية وكلية طب الأسنان، مؤكداً أن خدمة المرضى تأتي في مقدمة الأولويات.

وأضاف رئيس الجامعة أنه سيتم استقبال الفريق الطبي وعميد كلية طب الأسنان بمقر إدارة الجامعة لتكريمهم، مؤكداً دعمه الكامل للكلية وتوفير كافة الإمكانيات لخدمة المرضى.