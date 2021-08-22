الخشت: نعمل على إطلاق كلية «تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت»

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة أن يدرس الطالب ما يحبه وألا يجعل الأمر متوقفا عند مفهوم «كليات القمة»، لافتًا إلى أنه كان الأول على محافظة الجيزة، وقرر الالتحاق بكلية الأداب ودراسة الفلسفة: «كنت شايف نفسي في المجال ده وإني أقدر أثبت وجودي وأظهر قدرات معينة».

أول كلية للنانو تكنولوجي في الشرق الأوسط

وأكد على أن الجامعة تعمل على إطلاق كلية جديدة لـ«تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت»، وهي متخصصة في الروبوتات، حيث ستدخل في مختلف مجالات الحياة مثل المصانع والمستشفيات، وذلك بعدما أطلقت الجامعة أول كلية للنانوتكنولوجي في الشرق الأوسط، لطلاب الدراسات العليا، وسيكون الدراسة فيها ممكنا لطلاب البكالوريوس بعد عامين.

نجيب محفوظ رفع اسم مصر عاليا.. ودرس في كلية الآداب

وأضاف الخشت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» الذي يعرض عبر شاشة «cbc»، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن الأديب الراحل نجيب محفوظ الحاصل على جائزة نوبل رفع اسم مصر وجامعة القاهرة عاليا، وكان يدرس في كلية الآداب، بقسم الفلسفة: «البعض اعتبر أن نجيب محفوظ يراهن على الحصان الخاسر.. لذلك يجب أن يبحث الطالب على قدراته ومهاراته».

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ركزت على تخصصات المستقبل التي تتلاءم مع الثورة الصناعية الرابعة بسبب التقدم الكبير الذي شهده العلم، كما تركت الدول الكبرى عددا من الصناعات الهامة واهتمت بصناعات التقنيات متناهية الصغر، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، ألمانيا، واليابان.

وأوضح، أنه في عام 2018 شدد على أهمية وجود تخصصات الذكاء الاصطناعي، ودعا إلى دراسة الأمر وإدخال كلية جديدة لهذا التخصص أو إضافة قسم جديد في كلية الحاسبات والمعلومات، وبالفعل جرى تحويل الكلية إلى كلية للحاسبات والذكاء الاصطناعي ووافق المجلس الأعلى للجامعات والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنها تستقبل الطلاب منذ عامين.