بنك مصر يحذر: مفيش موظف هيتصل بيك يطلب رقمك السري أو رقم الحساب

قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن كل أموال المودعين في «في الحفظ والصون» ولا خطر عليها، مشددًا على ضرورة عدم إعطاء العملاء بياناتهم السرية لمن يتصلون بهم: «البنك مش هيتصل بيك ويطلب منك رقم حسابك أو الرقم السري لأن البيانات عندنا حتى لو في تحديث»، ولفت إلى أن البنك يخطط لإطلاق حملة توعية قد يشارك فيها بنك أو مجموعة من البنوك بشأن خطورة مكالمات النصب والاختراق.

الذهاب إلى البنك أفضل طرق تحديث البيانات

وأضاف المغربي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج «التاسعة»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، أن العميل يحدث بياناته عن طريق الذهاب إلى البنك بشخصه للتأكد من هويته، موضحًا: «لو صادفت متصل طلب بيانات اقفل معاه وكلم البنك عشان تتأكد إن البنك هو اللي بيتواصل مع العملاء».

وتابع أن هناك أكثر من طريقة لجمع أرقام العملاء من أجل النصب عليهم، لذلك يجب أن يكون العميل حريصا على عدم إرسال بياناته السرية إلى أي جهة لتجنب اتصالات النصب والاختراق.

وأردف: «لدينا في بنك مصر إدارات متخصصة في تأمين البيانات والمعاملات ونراجع بيانات المعاملات بشكل يومي، وإذا حدثت أي معاملات شككنا فيها فإننا نتصل بالعميل، وهذا الأمر لا يعد معلومة سرية ويمكن للعميل أن يجيب بالإيجاب والسلب دون أن يشكل ذلك أي خطر عليه، ولا يتم تداول هذا النوع من البيانات».

وأكد، أن البنك يعمل على توعية عملائه بشكل مستمر، بخطورة هذا النوع من الاتصالات، حيث يرسل رسالة لهم بضرورة الحفاظ على سرية بياناتهم وعدم مشاركتها مع أي طرف.