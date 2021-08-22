هشام جمال: إلغاء مسلسل عالم موازي «عار من الصحة»

نفى المنتج والفنان هشام جمال ما تردد على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء تصوير مسلسل «عالم موازي» بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، أحد أبطال المسلسل، ليعلق «جمال» على منشور هذه الصفحة، قائلا «عار من الصحة».

وفاة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

وكان من المفترض أن يتم عرض مسلسل عالم موازي في رمضان 2021، ولكن إصابة الفنانة دلال عبدالعزيز ودنيا سمير غانم وعدد من العاملين في المسلسل بفيروس كورونا أدى لتأجيل العمل، وتفاقمت إصابة أسرة دلال عبدالعزيز بالفيروس، الذي انتقل لمعظم الأسرة وتعافى الجميع باستثناء دلال عبد العزيز وسمير غانم واللذان رحلا عن عالمنا إثر تداعيات فيروس كورونا.

مسلسل عالم موازي

عالم موازي بطولة الفنانة دنيا سميرغانم، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وهشام جمال، وأيضا علي ربيع، وإسلام إبراهيم والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وتدور أحداثه داخل مدينة وتقابل «دنيا» خلال الأحداث، مجموعة من الأشخاص وتتعدد المواقف والأزمات بشكل كوميدي في 15 حلقة فقط.

دنيا سمير غانم بعد وفاة والديها

وتعيش الفنانة دنيا سمير غانم حاليا حالة حزن شديد منذ وفاة والديها إثر إصابتهما بفيروس كورونا، وتكتفي هذه الفترة بزيارة والديها كل جمعة، وتقوم بقراءة القرآن وتوزيع الصدقات على أرواحهم فقط.

ورحلت عن عالمنا الفنانة دلال عبد العزيز بعد صراع مع فيروس كورونا عن عمر ناهز 61 عاما، وقد حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعيها عبر صفحاتهم على «السوشيال ميديا»، وأجمع معظمهم على عدد من الصفات التي كانت تتحلى بها الراحلة، مثل «الجدعنة والطيبة وصاحبة الواجب»، حيث كانت تحرص بشكل دائم أن تكون أول من يقدم واجب العزاء لأي شخص في الوسط الفني.