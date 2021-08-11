جمال العدل وكيل نيللي كريم في عقد قرانها على هشام عاشور «صور»

اختارت الفنانة نيللي كريم، المنتج جمال العدل، وكيلاً لها في عقد قرانها على هشام عاشور، شقيق رامي عاشور، لاعب الاسكواش، والمقام حاليًا داخل أحد المنتجعات بمدينة الساحل الشمالي.

وارتدت نيللي كريم فستانًا أبيض مفتوح من منطقة الصدر، وحرص رامي عاشور على مرافقتها من غرفتها لمكان الحفل، إذ احتضنها عريسها وسط أجواء من الفرحة والبهجة عمت المكان.

تأجيل عقد قران بسبب وفاة دلال عبد العزيز

وكانت نيللي كريم أجلت إعلان عقد قرانها لمدة 3 أيام حدادًا على روح الفنانة دلال عبدالعزيز، التي وافتها المنية، السبت الماضي، بعد معاناة مع تداعيات فيروس «كورونا»، إذ تغيبت نيللي عن حضور الجنازة والدفن لانشغالها بالتحضير لعقد القران، المقرر أن يعقبه احتفالية مصغرة بحضور عدد من أصدقائها داخل الوسط الفني وخارجه.

فيلم 200 جنيه

يذكر أن الفنانة نيللي كريم انتهت من تصوير دورها في فيلم «200 جنيه»، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ تجسد شخصية «راقصة» في دور جديد ومختلف عليها وفقًا لتصريحاتها، ويشاركها البطولة كل من أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، محمد فراج، آسر ياسين، طارق عبدالعزيز وكوكبة من النجوم.

آخر أعمال نيللي كريم في الدراما التليفزيونية

وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل «ضد الكسر»، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه، وشاركها البطولة كل من محمد فراج، لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، مصطفي درويش، تارا عماد، حمزة العيلي، نهير أمين، نور إيهاب، لؤي عمران، سينتيا خليفة، جمال يوسف، رمزي العدل، رغدة جلال وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.