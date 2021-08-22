العاشر في الثانوية العامة بشمال سيناء: أحلم بكلية العلاج الطبيعي

حصل الطالب أحمد العماري، من مدرسة رمانة الثانوية المشتركة بشمال سيناء، على نسبة 94.9%، ليحجز المركز العاشر ضمن قائمة الأوائل في المحافظة بقسم علمي علوم.

وقال الطالب، إن والده يعمل فى شركة القناة لتوزيع الكهرباء، ووالدته أخصائية أجتماعية في مدرسة الشهداء الإعدادية، مشيرًا إلى أن شغلهما الشاغل كان التحاقي وأخوتي بكليات القمة.

«العماري»: كنت أذاكر 8 ساعات يوميا

وأضاف «العماري»، قائلًا «كنت أذاكر قرابة 8 ساعات في اليوم، وأحرص على مراجعة جميع دروسي مع أولاد عمي ومع المدرسين في المدرسة، كما كنت أتابع ليل نهار الدروس، لأنني وضعت هدفًا أمامي وهو دخول كلية العلاج الطبيعي، لأن 3 من أولاد عمومتي دخلوا كلية العلاج الطبيعي، لذا أحلم في أن الحق بهم على نفس الدرب.

وقال «كنت خائفا في بداية الامتحانات بعد صعوبة مادة اللغة العربية، وبعد ذلك ركزت أكثر في المذاكرة رغم أن مادة الكيمياء كانت صعبة جدًا، وكان أهلي وأولاد عمومتي يراجعون معي الدروس، فنحن عائلة مهتمة بالتعليم، ومنها 4 أطباء وأتمنى أن أكون خامسهم».

وأضاف «كنت خائفًا من النظام الجديد للامتحانات، وفي البداية شعرت برعب كبير مثل الكثير من أقراني، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع تعب أحد، فقد ركزت كثيرا وأتعبت كل من حولي من أهلي وأقاربي».

وصية أبى أن أحافظ على الصلاة وقراة القرآن الكريم

وتابع «تعرضت لضغط نفسى شديد، ولكن كنت دائمًا أضع وصية والدي أمامي، وهي أن أصلي وأقرأ القرآن، فأنا أحفظ كثيرا من الأجزاء وأتلوها كلما ضاقت نفسى بي».