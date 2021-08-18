محافظ شمال سيناء ونائبه يهنئان الطلبة الناجحين في الثانوية العامة

هنأ اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولي نائب المحافظ، الطلبة الناجحين في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية، متمنيًا لهم التفوق في المرحلة الجامعية.

المحافظ يشيد بالطلبة المتفوقين بشمال سيناء

وأشاد المحافظ، في بيان صحفي اليوم، بالطلبة والطالبات ممن حققوا تفوقا في ظل الظروف الصعبة وجائحة كورنا، كما أشاد بأولياء الأمور في توفير الجو المناسب لأبنائهم للمراجعة واستذكار الدروس وتحصيل المواد الدراسية.

وأكد المحافظ أن قطاع التعليم في محافظة شمال سيناء يشهد طفرة تنموية كبيرة، حيث قامت هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ عدد من المدارس على مستوى المحافظة لخدمة العملية التعليمية، إذ تم إنشاء 67 مدرسة، ويجري إنشاء 18 مدرسة أخرى على مستوى المحافظة.

تكريم أوائل الثانوية العامة والآزهرية بشمال سيناء

من جانبه أكد اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ علي تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والشهادات العامة والازهرية، بديوان عام المحافظة، بحضور المحافظ وقيادات التربية والتعليم والمنطقة الازهرية، بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية.

الأهالي يستقبلون المهنئين في المنازل

من جهة أخرى، شهدت دواويين العائلات بقرى مدن بئر العبد توافد الأهالى على منازل الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، وسط توزيع الحلوى والمشروبات.

وفى مدينة العريش استقبل أهالى الطلاب الأقارب والأصدقاء بالشكولاته، ونشر العديد من رواد الفيسبوك التهاني بالنجاح على الصفحات، وفى مدينة الشيخ زويد لم تخلو الدواوين والمجالس العربية من زيارات أبناء القبائل، الذين تناولوا الشاى والقهوة والمشروبات الغازية.