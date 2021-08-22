تفاصيل مبادرة «المركزي» الجديدة للتمويل العقاري.. بحد أقصى 3 ملايين جنيه

كشف مصدر مصرفي مسئول بعض تفاصيل مبادرة البنك المركزي الجديدة بشأن التمويل العقاري، والتي سترفع الحد الأقصى للاستفادة إلي 3 ملايين جنيه تمثل قيمة الوحدة السكنية، مقارنة بنحو 1.3 مليون جنيه في المبادرة الحالية التي تم إطلاقها منذ يوليو الماضي.

مبادرة جديدة لـ«التمويل العقاري» قبل نهاية العام

وقال المصدر لـ"الوطن" إن البنك المركزي عقد عدة اجتماعات الفترة الماضية، واستقر بالفعل على إطلاق تلك المبادرة، التي ستكون بمثابة مبادرة مكملة للمبادرة الحالية، لكن بشروط وفوائد مختلفة عنها، وكشف المصدر في تصريحاته أن الإطلاق الرسمي للمبادرة الجديدة سيكون قبل نهاية العام الجاري.

مد مظلة التمويل العقاري لتشمل الشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة

وأكد المسئول أن الهدف الأساسي من المبادرة الجديدة هو مد مظلة التمويل العقاري بفوائد ميسرة لتشمل الشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة من المواطنين الباحثين عن وحدة عقارية بتسهيلات مالية، بكافة أنحاء الجمهورية، سواء في المدن العمرانية الجديدة أو خارجها، موضحا أن المبادرة ستكون بفائدة بـ5% وليس 3% كما هو الحال في المبادرة الحالية، على أن تتحمل وزارة المالية فارق الفائدة.

مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 5%

وكانت مصادر أشارت إلي أن البنك المركزي يدرس إطلاق مبادرة جديدة للتمويل العقاري، تختلف نسبيا عن المبادرة الحالية، والموجهة لطبقة محدودي الدخل والشريحة الصغيرة من الطبقة المتوسطة، بحيث تشمل المبادرة الجديدة تمويل الوحدات بفائدة متناقصة نسبتها 5%، كما تختلف مدة السداد، لتصبح 15 عاما بدلا من 30 عاما في المبادرة الحالية.

وكان البنك المركزي أطلق في منتصف يوليو الماضي رسميا إطلاق مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه يتم توفيرها عبر البنوك وشركات التمويل العقاري بفائدة متناقصة نسبتها 3% و لمدة سداد تصل إلى 30 عاماً.

ويبلغ الحد الأقصى لثمن الوحدة السكنية في المبادرة الحالية 1.4 مليون جنيه.وتأتي المبادرة استكمالا لتنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتوفير وحدات سكنية لكافة الشرائح المجتمعية بأسعار وتسهيلات مناسبة.