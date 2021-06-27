«لو واخد قرض».. شرط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة

بإمكان الحاصلين على قروض، الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري 2021، وفق تصريحات لمسؤول بالبنك المركزي المصري لـ«الوطن»، والذي أشار إلى ضرورة توافر شرط في المتقدمين الحاصلين على قروض، كي يستفيدوا من المبادرة.

مبادرة التمويل العقاري تطرح خلال أيام

المسؤول قال إن العملاء الذين حصلوا على قروض بنكية تقل أقساطها عن 40% من إجمالي الدخل الشهري الخاص به، بإمكانهم الحصول على تمويل من مبادرة التمويل العقاري الجديدة، شرط أن يكفي راتبه لسداد قسط الوحدة الممولة.

وأوضح المسؤول، أن البنك المركزي المصري بصدد إعلان مبادرة التمويل العقاري الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في ضوء التوجيهات الرئاسية الأخيرة، خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن «المركزي» انتهى من صياغة ملامح المبادرة، وأجرى مشاورات مع البنوك العاملة في السوق المحلية بشأنها.

10 آلاف جنيه للأعزب حداً أقصى لراتب الأعزب

وتتضمن شروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة، ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم بهدف الحصول على التمويل عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، وذلك لمتوسطي الدخل، وألا يزيد الدخل الشهري عن 4.5 ألف جنيه للأعزب و 6 آلاف جنيه للأسرة الواحدة، وذلك لمحدودي الدخل.

ويجب في المتقدمين أن تتوفر لديهم عدة مستندات مطلوبة، تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة سارية، وإيصال مرافق حديث أو فاتورة تليفون، وقسيمة الزواج/ الطلاق إن وجد، وشهادة إثبات الدخل.

وفي وقت سابق، أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق في انتظار إطلاق المبادرة رسميًا من قبل البنك المركزي، خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشارت «عبدالحميد» إلى أن أقل وحدة سكنية ستُطرح ضمن مبادرة التمويل العقاري، ستبدأ من 350 ألف جنيه للوحدة، وبالنسبة لمتوسطي الدخل فلن يتم الإعلان عن الحد الأدنى لسعر تلك الوحدات، متوقعة أن تبدأ من مليون حتى مليون وربع جنيه للوحدة الواحدة.