تعرف على البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%

بدأت البنوك العاملة في السوق المحلي المصري، التي أعلنت مشاركتها في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، تلقي طلبات من يرغب في الحصول على وحدات سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري بداية من الأسبوع الأخير لشهر يوليو الماضي، ما دفع الكثير من المواطنين للبحث في الوقت الحالي عن البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%.

بدء العمل بمبادرة التمويل العقاري في يوليو الماضي

وفي يوليو المنصرم، أعلن البنك المركزي المصري، أنّه بصدد تنفيذ مبادرة التمويل العقاري الجديدة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث جرى إعلان البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%.

ويسعى كثير من المواطنين الراغبين، لاقتناء شقق سكنية من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، عن طريق اللجوء إلى البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% للاستفادة من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري والصادرة عن البنك المركزي.

أسماء البنوك المشاركة في المبادرة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، البنوك المصرية المشاركة في مبادرة التمويل العقاري، وهي كما يلي:

- البنك الأهلي المصري.

- بنك مصر.

- بنك التعمير والإسكان.

- بنك القاهرة.

- البنك التجاري الدولي CIB.

- بنك التنمية الصناعية.

- البنك العربي الأفريقي الدولي.

- بنك المصرف المتحد.

- البنك القطري الوطني الأهلي QNB.

- بنك بلوم.

- بنك كريدي أجريكول.

- البنك العقاري المصري العربي.

- البنك المصري الخليجي.

- بنك الاتحاد الوطني.

- بنك الاستثمار العربي.

- بنك الشركة المصرفية العربية SAIB.

- بنك الكويت الوطني.

- بنك فيصل الإسلامي.

- بنك التنمية والائتمان الزراعي.

- بنك قناة السويس.

- بنك المشرق.

ومن يرغب في الحصول على وحدة سكنية، عليك أن يتجه إلى البنك الذي يختاره للتعرف على الشروط وتقديم الأوراق الخاصة بالوحدة السكنية التي يرغب في شرائها.

وحسب ما أعلنه البنك المركزي بشأن مبادرة التمويل العقاري، جرى تخصيص 100 مليار جنيه من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري، بغرض تمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاما.