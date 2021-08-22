وزير الري: تأهيل الترع أسهم في تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشؤون مجلس النواب وإدارة المياه.

ووجه «عبدالعاطي» خلال الاجتماع بمواصلة العمل بالمشروع القومي لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ، مع مراعاة كل الاشتراطات والمعايير الفنية، مع مواصلة أعمال الرقابة والإشراف من خلال مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات.

وصرح وزير الموارد المائية والري، بأن الهدف من المشروعات القومية الجار تنفيذها حالياً في مجال المياه هو تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكل المزارعين.

وأضاف أن أعمال تأهيل الترع أحدثت تحسنا كبيرا في عملية إدارة وتوزيع المياه، ووصول المياه لنهايات الترع بسهولة، وحصول المزارعين على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، بالإضافة لما يحققه المشروع القومي لتأهيل الترع من مكاسب كبيرة سواء على المستوى البيئي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

جدير بالذكر أنه جرى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2297 كيلومترا بمختلف محافظات الجمهورية، وجار العمل في تنفيذ 6194 كيلومترا أخرى، وجرى تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 424 كيلومترا تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي يشملها المشروع 8915 كيلومترا حتى الآن.