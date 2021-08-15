«الري»: تأهيل الترع ساعد الموطن في الحصول على حصته من المياه بالوقت المناسب

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي ومشروعات التحول لنظم الري الحديث، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري والمهندس شحتة إبراهيم مساعد الوزير للمشروعات الكبرى.

ووجه «عبد العاطي» خلال الاجتماع، بمواصلة العمل بالمشروع القومي لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، مؤكدًا أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، موضحًا أن جهات الوزارة المختصة تقوم بعمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ، وعمل كافة الاختبارات اللازمة أثناء وبعد التنفيذ.

مشروع تأهيل الترع أدى إلى تحسين توزيع المياه

وأضاف الوزير، أنه تلاحظ حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع المؤهلة؛ نظرًا لحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، بخلاف المردود البيئي المتمثل في إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2248 كيلومترا

وتم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2248 كيلومترا بمختلف محافظات الجمهورية، وجار العمل في تنفيذ 6037 كيلومترا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 465 كيلومترا تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 8750 كيلومترا حتى تاريخه.

وأشار إلى أن السياسة المائية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًا تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكافة المزارعين، مشيرًا إلى أن المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والري بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى الترع والمساقي أو على المستوى الحقلى من خلال تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي.

طرح 15 عقدًا في 6 محافظات

وطُرح حتى الآن 15 عقدًا بمحافظات القليوبية والدقهلية والمنوفية والإسكندرية والفيوم وأسيوط بإجمالي 557 مسقي بتكلفة 643 مليون جنيه بأطوال 462 كيلومتر وتم نهو التنفيذ في 8.50 كيلومتر وجارى العمل في باقى الأطوال.

تحويل 393 ألف فدان للري الحديث

وعلى صعيد آخر، تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه وزيادة ربحية المزارع، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه إلى نُظم الري الحديث 393 ألف فدان، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى 95 ألف فدان.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري؛ بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.