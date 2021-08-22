موعد فتح الطيران بين مصر والكويت وأهم شروط السفر

من المتوقع أن يتم اليوم تطبيق قرار مجلس الوزراء الكويتي حول فتح الطيران بين مصر والكويت، بحسب الموعد الذي ذكرته وسائل الإعلام الكويتية، الأربعاء الماضي، عقب قرار مجلس الوزراء الكويتي بعودة الطيران التجاري مع عدد من الدول بينهم مصر، على أن يكون ذلك وفق ضوابط واشتراطات تم وضعها في إطار إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

قبل تطبيق فتح الطيران بين مصر والكويت.. أهم شروط السفر

ومع تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والكويت وبقية الدول المذكورة معها، وضعت السلطات مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها للمسافرين إلى الكويت، والتي يأتي في مقدمتها أن يكون المسافر محصنا، أي تلقى أي من اللقاحات المعتمدة في الكويت وهي أربع: أسترازينيكا ومديرنا وفايزر وجونسون أند جونسون.

ويجب على المسافر ضمن شروط السفر إلى الكويت الحصول على جرعتين من اللقاحات المعتمدة في الكويت أو جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون.

أما في حالة كان المسافر متلقي لجرعتين من لقاحات: سينوفارم أو سينوفاك أو سبوتنيك، فإنه سيكون على المسافر الحصول على جرعة إضافية من أي من اللقاحات المعتمدة في الكويت.

ويجب أن يكون المسافر حاملا لشهادة التحصين المعتمدة والتي يجب أن تكون حاملة اسمه مطابقا لجواز السفر، كما يجب أن تتضمن موعد تلقي اللقاح وأيضا الجهة التي تلقى منها اللقاح، بالإضافة إلى مز كيو آر (QR) فايل للتأكد إلكترونيًا، والذي في حال عدم وجوده يتم تحميل شهادة التطعيم إلكترونيًا عبر موقع وزارة الصحة الكويتية.

ويتوجب على المسافر إثبات التحصين بمجرد وصوله إلى الكويت من خلال تطبيقي مناعة وهويتي.

إجراء مسحة طبية (بي سي آر) ضمن شروط السفر إلى الكويت

ومن بين شروط السفر إلى الكويت حال تطبيق قرار فتح الطيران بين مصر والكويت أن يجري المسافر مسحة طبية (بي سي آر) قبل دخوله الكويت بـ72 ساعة تؤكد خلوه من الإصابة بفيروس كورونا، ثم سيخضع المسافر لعزل صحي 7 أيام فور وصوله الكويت، ويمكن للمسافر كسر السبعة أيام حال إجراء مسحة طبية (بي سي آر) جديدة تؤكد خلوه من الإصابة بفيروس كورونا.