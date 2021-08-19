الطيران المدني: استئناف الرحلات الجوية بين مصر والكويت قريبا

قال المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، إن الجهات الكويتية لم ترسل، إلى الآن، أية مخاطبات رسمية للسلطة بخصوص قرار رئاسة الوزراء الكويتي باستئناف الرحلات التجارية بين الكويت ومصر، لافتًا إلى ضرورة وصول هذا الخطاب، وتحديد شروط تشغيل الرحلات للبدء فى إجراءات التشغيل.

لا يوجد موعد محدد لتشغيل الرحلات حتى الآن

وأضاف، لـ«الوطن»، أنه لا يوجد موعد محدد، حتى الآن، لبدء الرحلات الجوية بين البلدين، بعد توقفها نحو عام، لافتًا إلى أن استئناف الرحلات بين مصر والكويت قريبًا، إلا أنه ليس هناك موعد محدد لبدء الرحلات حتى الآن.

شروط استئناف الرحلات

وأوضح "نوير" أن شركات الطيران الراغبة في العمل على خط الكويت القاهرة والعكس، عليها الحصول على موافقة سلطة الطيران المدني بمصر، وإدارة الطيران المدني بالكويت، على تشغيل الرحلات، وتحديد مواعيد الوصول والمغادرة، موضحًا أن سلطة الطيران المدني المصرية ستدرس كل الطلبات المقدمة لتشغيل الرحلات على هذا الخط، وستمنح موافقتها لكل الشركات الملتزمة بضوابط التشغيل المقررة.

وكشف مصدر بشركة مصر للطيران أن الشركة ستتقدم إلى إدارة الطيران المدني الكويتية، ونظيرتها المصرية، بطلب خلال الساعات المقبلة، لتشغيل خط طيران القاهرة الكويت والعكس، مع تحديد عدد الرحلات التي سيجري تسييرها بين البلدين، وفقًا لمتطلبات العرض والطلب، لافتًا إلى أن الشركة تقدمت، نوفمبر من العام الماضي، بطلب لتسيير رحلات من الكويت للقاهرة والعكس، إلا أن ظروف فيروس كورونا، وتعليق الكويت رحلاتها لمصر، حال دون تشغيل هذه الرحلات.

وكان إيهاب جودة، مدير محطة مصر للطيران بالكويت، خاطب، في 3 نوفمبر الماضي، الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، بشأن إعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، وحدد وقتها مدير إدارة النقل الجوي الكويتية، عبدالله فدعوس الراجحي، أقصى سعة استيعابية لتشغيل الخط المباشر من دولة الكويت إلى مصر بـ300 راكب يوميًا لكل دولة.