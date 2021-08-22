العثور على طفل حديث الولادة بمنطقة الشؤون بقنا

عثر أهالي منطقة الشؤون في مدينة قنا، فجر اليوم، على طفل حديث الولادة، مجهول الهوية، بجوار الوحدة الصحية بالمنطقة.

وتلقى مرفق اسعاف قنا، بلاغًا بالعثور على طفل حديث الولادة، ملقى بجوار الوحدة الصحية بمنطقة الشؤون بمدينة قنا.

وأُودع الطفل بمستشفى قنا العام، وحُرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، حيث أمرت بإيداع الطفل بدار رعاية.

وقال مصدر أمني لـ«الوطن»، إنه جار فحص كاميرات المنطقة لمعرفة السيدة التي ألقت بطلفها في هذه المنطقة، للتحقيق معها ومعرفة الأسباب الحقيقية لذلك.