أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 في محافظة قنا علمي وأدبي

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، اليوم السبت، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021، في جميع الشعب العلمية (رياضة وعلوم)، والشعبة الآدبية، والمكفوفين، على مستوى المحافظة.

وهنأ اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الطلاب العشرة الأوائل في كل شعبة بالثانوية العامة 2021 في المحافظة، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في المرحلة التعليمية المقبلة بالالتحاق بالكليات التي يحلمون بها.

وبحسب كشوف الأوائل، يوجد 10 طلاب تصدروا المراكز الأولى في الشعبة الأدبية، ومثلهم في الشعبة العلمية رياضة، بينما الشعبة العلمية علوم، حصل فيها 11 طالباً على المراكز الأولى.

أوائل الثانوية العامة 2021 في قنا أدبي

وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة2021 الشعبة الأدبية في قنا بحسب الترتيب:

- فريدة صلاح فتحي أمين، مدرسة قنا الرسمية لغات الثانوية، 367 درجة

- لمياء عنتر عبد الستار محمد، مدرسة أبو تشت الثانوية بنات، 365 درجة

- ريهام حسين محمود حسين، مدرسة دندرة الثانوية المشتركة، 365 درجة

- لبنى خميس أبو الحسن علي، مدرسة قنا الثانوية بنات، 360 درجة

- هند عمر نور الدين حسن، مدرسة نقادة الثانوية بنات، 360 درجة

- كريم أدهم عباس عبد الباقي، مدرسة فاو قبلي الثانوية المشتركة، 359 درجة

- بركسام محمد نور الدين الراوي، مدرسة دشنا الثانوية، 359 درجة

- عبد الرحمن محمد عطية محمد، مدرسة السلام الثانوية النموذجية بنين بقنا، 357 درجة

- جانا نزار أحمد جرفي، مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات قنا، 356 درجة

- نهال محمد محمود علي، مدرسة وسام منصور الثانوية المشتركة بفرشوط، 354 درجة

أوائل الثانوية العامة 2021 في قنا علمي رياضة

وجاء أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 في شعبة العلمي رياضة،بحسب الترتيب:

- شروق محمد أمين الطاهر، مدرسة قفط الثانوية المشتركة، 397 درجة

- محمد أحمد محمد أحمد الخضري، مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين، 396 درجة

- جوفاني جوزيف زكريا، مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنين، 393 درجة

- عبد الراضي محمود سعد الدين أحمد، مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين، 392 درجة

- عمر خالد عبد المنعم محمد، مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين، 389 درجة

- عبد الله أشرف عبد الله حبشي، مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية، 388 درجة

- أحمد محمد محمود محمد، مدرسة قفط الثانوية المشتركة، 388 درجة

- عمرو إمام محمد عبد الله، مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين، 384 درجة

- يوسف سيد أحمد إبراهيم، مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية، 384 درجة

- مادونا غطاس سعد بلامون، مدرسة داوود تكلا الثانوية بنجع حمادي، 382 درجة.

أوائل الثانوية العامة 2021 في قنا علمي علوم

وبالنسبة للقسم العلمي شعبة العلوم، جاء الأوائل بحسب الترتيب، فقد جاء مصطفى حسين محمد أحمد، مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين، على المركز الأول على مستوى المحافظة والثاني مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 403 درجة.

بينما كانت المراكز الباقية من العشرة الأوائل في شعبة علمي علوم، بحسب الترتيب:

- أحمد محسن فكري محمد، مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين، 400 درجة

- محمد عرابي أبو القاسم عباس، قنا الثانوية الجديدة المشتركة، 400 درجة

- عمر حرب مرعي منصور، مدرسة مصنع السكر الثانوية المشتركة بدشنا، 398 درجة

- خديجة حاتم محمد محمود، مدرسة الشهيد وسام منصور الثانوية المشتركة بفرشوط، 397 درجة

- أحمد عبد العزيز عز الدين تمام، مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين، 396 درجة

- عمار ياسر حسن ابراهيم، مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية، 396 درجة

- فادي رأفت زكي بقطر، مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنجع حمادي، 395 درجة

- حسام محمود محمد محمد، مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين، 395 درجة

- بسمة عبادي عبد الرحمن سيد، مدرسة نجع حمادي الثانوية بنات، 394 درجة

- أحمد محمدين محمد أحمد محمود، مدرسة دشنا الثانوية المشتركة، 394 درجة.

وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا يهنئ أوائل الثانوية العامة 2021 علمي وأدبي

وهنأ الدكتور، صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أوائل الثانوية العامة 2021 في محافظة قنا، للحصول على أعلى الدرجات، وحثهم على تحقيق المزيد كن التفوق في المرحلة القادمة، والاستمرار في التفوق في الدراسة، حتى يصبحوا كوادر علمية كبيرة في المحافظة والجامعات.