مهرجان سور الأزبكية الرابع للكتاب.. كل ما تريد معرفته عن الحدث؟

يشهد مهرجان سور الأزبكية الرابع للكتاب إقبالا كثيفا من قبل محبي الكتب، حيث يعود المعرض بعد غيابه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث يحرص منظمو الحدث على التعقيم بالكحول، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامة للزائرين، كما يقدّم المهرجان تخفيضات كبيرة على أسعار الكتاب المختلفة.

مكان مهرجان سور الأزبكية الرابع للكتاب

يقام المهرجان أعلى محطة مترو العتبة بجوار مسرح الطليعة.

مواعيد مهرجان سور الأزبكية الرابع للكتاب

يبدأ المهرجان يوميا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساء، ويستمر 20 يوما.

كيف تُعرض الكتب في ظل ارتفاع درجة الحرارة؟

نُفذت أجنحة مهرجان سور الأزبكية للكتاب في خيام مرتفعة ومغطاة، تسمح بالتهوية والوقاية من أشعة الشمس الحارة.

كيف يحقق مهرجان سور الأزبكية شرط التباعد الاجتماعي؟

تشارك في مهرجان سور الأزبكية 133 مكتبة، ويراعي العارضون التباعد الاجتماعي، حيث تُعرض الكتب على طاولات متباعدة، بما يسمح للزوار بالتنقل بينها دون تكدس، أو إعاقة للحركة.

تخفيضات أسعار الكتب

يقدم مهرجان سور الأزبكية تخفيضات على أسعار الكتب، تختلف عن باقي العام خلال فترة المهرجان، حيث تبدأ الأسعار من 3 جنيهات للنسخة، كما يقدّم المهرجان أنواع مختلفة من العروض، بينها 10 قصص للأطفال بـ10 جنيهات، وغيرها، كما يحرص العارضون خلال هذه الفترة، على عرض أكبر كم من العناوين أمام الجمهور.

أبرز الإصدارات المتاحة في مهرجان سور الأزبكية

تتنوع الإصدارات المعروضة بين كتب دينية وراويات وأشعار وتاريخ وكتب قانون وتنمية بشرية، وكتب مترجمة، مع تقديم الإصدارت التي تستهدف الكبار والأطفال، ومنها كتب توفيق الحكيم وعباس العقاد ومصطفى محمود بخلاف مجلات الأطفال.

هدف مهرجان سور الأزبكية

يهدف مهرجان سور الأزبكية الرابع للكتاب إلى تنشيط حركة بيع الكتاب، خاصة بعد فترة الركود العام الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).