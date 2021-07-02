إدارة «المعرض» تكشف حقيقة ضبط 50 ألف كتاب مزور بجناح سور الأزبكية

أصدرت إدارة معرض الكتاب، بيانا صحفيا، توضيحا لما تم تداوله اليوم على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، عن غلق جناح بسور الأزبكية، نتيجة ضبط كمية من الكتب المزورة لعدد من الناشرين المصرين والعرب، التي بلغ عددها 50 ألف كتاب.

وأكد البيان، «تؤكد إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب أنه بالأمس الخميس الأول من يوليو 2021، أول أيام فتح أبواب المعرض للجمهور، تلقت شرطة المصنفات الفنية بلاغا بوجود بائع بأحد مكتبات سور الأزبكية (مكتبة محمد إبراهيم) متهم في قضية متداولة حاليا بتزوير 50 ألف نسخة كتاب، وعلى الفور قامت إدارة المعرض بتشكيل لجنة واتضح من خلال التحقيق، أن الجناح ليس باسمه، ولكنه يتبع مكتبة أخرى، وتم التأكد من أنها لا تضم أي نسخ لكتب مزورة، وأن الشخص المكلف بعملية البيع في الجناح الخاص بهذه المكتبة هو صاحب قضية التزوير، وقررت اللجنة إغلاق جناح المكتبة لإيصال رسالتين إلى كل بائعي سور الازبكية، أولهما، أن إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب لا تسمح بعمل المزورين الذين يهددون صناعة النشر داخل المعرض، والرسالة الثانية، أنه في حالة حدوث مثل هذه الواقعة مرة ثانية سيتم الغلق نهائيا.

وأضاف البيان: «كذلك تم إفراغ محتويات الجناح بالكامل، بالأمس، ولن يسمح له بالمشاركة في المعرض، وأيضا المكتبة، التي سمحت بتواجد هذا الشخص في جناحها لن يسمح لها بالمشاركة في المعرض مرة ثانية».

وتابع البيان: «أما بشأن الأخبار التي تم تداولها اليوم عن وجود حفلات توقيع من قبل عدد من دور النشر في اجنحة المعرض، توضح إدارة المعرض أن عددا من الكُتاب الصادر لهم أعمال من دور النشر الخاصة قد تواجدوا بالفعل داخل المعرض، خارج القاعات، الأمر الذي أوحى بحدوث نوع من تكدس الجمهور على دور النشر وأماكن تواجد هؤلاء الكتاب لحصول الجمهور على توقيعهم».

وواصل: «وبناء عليه، تم توجيه إنذار لهذه الدور بعد تكرار الواقعة مرة أخرى، كما تم وقف البيع في هذه الأجنحة لمدة تتراوح ما بين ساعة أو ساعتين لحين انتهاء الازدحام الجماهيري، وخروج الكُتاب من أرض المعرض نهائيا، كما تم التنبيه على دور النشر أنه في حالة تكرار مثل تلك الأفعال سيتم غلق الأجنحة نهائيا».

وأخيرا ناشدت إدارة المعرض جميع العارضين ودور النشر المشاركة الالتزام التام بالتعميم المرسل لهم، الذي ينص على قواعد المشاركة في الدورة الـ52 من المعرض.