تحتسب بأجر كامل.. حقوق العامل في الإجازات طوال مدة عمله فى القانون المرتقب

تترقب العديد من الفئات العاملة إصدار قانون العمل الجديد، والمتوقع مناقشته في البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ" في دورالانعقاد المقبل، والذي يتضمن الكثير من المزايا التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، أبرزها استحقاقات العامل في الإجازات السنوية والاعتيادية، والتي تستعرضها "الوطن" في السطور التالية.

مدة الإجازة السنوية

حدد مشروع قانون العمل الجديد مدة إجازة خدمة العامل الذي أمضى في عمله سنة بواقع 15 يوما، وتحسب الإجازة للعامل الذي أمضى في عمله عامين وحتى 9 سنوات بواقع 21 يوما.

كما يشتمل قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على 30 يوم إجازة إذا أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.

وتعتبر أكبر إجازة يحصل عليها العامل خلال مدة عمله هي 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين عاما، ولذوى الإعاقة.

عمال تحت التدريب

إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

إجازة الدراسة

وتضمن مشروع قانون العمل الجديد حقوقا للعامل في الحصول على إجازة للدراسة، وبموجبه يحصل العامل على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان، ويشترط في الحصول على الإجازة إخطار صاحب العمل قبل القيام بها بنحو 10 أيام على الأقل، بما يفيد دخوله الامتحان، كما يشترط أن تكون الدراسة مرتبطة بطبيعة عمل العامل بالمنشأة، ولا تحتسب إجازة الدراسة من رصيد الإجازات السنوية للعامل، شريطة نجاحه في الامتحان.

إجازة الأعياد الرسمية والدينية

ويصرف أجر العامل كاملا بموجب قانون العمل الجديد عن العطلات الأسبوعية، والمناسبات الوطنية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويجوز للعامل الحصول على الإجازة فى الأعياد الدينية، سواء المسلمين أوغير المسلمين، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

حقوق العامل المريض

ويحق للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة، على أساس ثلاثة أشهر بأجر، و6 شهور بأجر يعادل 85% من أجره، و3 شهور بأجر يعادل 75% من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

إجازة أداء فريضة الحج

نظم قانون العمل الجديد الحق للعامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهرلأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة.

حقوق صاحب العمل

يحق لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.