وزير الدفاع والإنتاج الحربي يغادر إلى روسيا في زيارة تستغرق عدة أيام

غادر القاهرة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين.

الفريق أول محمد زكي يشارك في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية

ومن المقرر، أنَّ يحضر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة خلال زيارته لروسيا، فعاليات الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية، مع عدد من القادة والمسئولين بوزارة الدفاع الروسية، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ودعم علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.