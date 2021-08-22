بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم 3 سيارات بالسويس

حالة من الحزن تسود مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، بسبب مصرع أسرة كاملة، مكونة من الأب والأم وابنتيهما في حادث تصادم سيارتهم الملاكي بأتوبيس وسيارة نصف نقل بطريق السويس، وذلك أثناء ذهابهم لقضاء إجازة بمدينة السويس للاحتفال بعيد العذراء مريم.

أسماء ضحايا الحادث

وخرج أهالي رأس غارب عن بكرة أبيهم منذ الصباح الباكر لاستقبال جثامين أسرة مجدي جورج سامي، 51 عامًا، والذي يعمل بالوحدة المحلية للمدينة، وزوجته هناء منشي فرنسيس، 40 عامًا، وابنتيهما «ساندي» 16 عامًا، و«بسنت»، 18 عاماً، على أن تُشيع جثامينهم إلى مثواها الأخير بمدافن الأقباط بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

تفاصيل الواقعة

ولقي 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 12 شخصًا في حادث تصادم بين ثلاث سيارات، منها سيارة ملاكي وسيارة نصف نقل وباص تابع لإحدى شركات الورق بالعين السخنة، وذلك بطريق الأدبية بمحافظة السويس، ونُقل المصابون لمستشفي السويس العام لتلقي العلاج اللازم، فيما نُقلت جثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى.

كان مدير أمن السويس تلقى بلاغًا من الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق إسعاف السويس، يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس تابع لإحدى الشركات مع سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 13 آخرين، وتنوعت إصاباتهم بين الجروح وكدمات وسحجات بالجسم وغيبوبة، بينهم 4 مصابين بإصابات خطيرة.

ودفع الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف السويس بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى السويس العام.