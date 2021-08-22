صحيفة تونسية: القبض على أحد مخططي اغتيال الرئيس قيس سعيد «فيديو»

ذكرت إذاعة «موزاييك» التونسية، اليوم الأحد، أن الوحدات الأمنية التونسية تمكنت من القبض على إرهابي كان يخطط في إطار ما يسمى بمبادرة «الذئاب المنفردة» لـ اغتيال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد خلال زيارة كان سيقوم بها لإحدى المدن الساحلية، وهو النبأ الذي يأتي بعد تصريحات للرئيس التونسي تحدث فيها عن مخطط لاغتياله، مؤكدا في تصريحاته أنه لا يخشى تلك المخططات.

تفاصيل القبض على إرهابي ضمن مخطط اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد

وأوضحت إذاعة «موزاييك»، نقلا عن صحيفة الشروق التونسية، أن الأبحاث انطلقت منذ تم القبض على المتهم في الساعات القليلة الماضية، في أعقاب حديث الرئيس قيس سعيد عن محاولة لاغتياله، وهو المخطط الذي تحدث عنه في أكثر من مناسبة.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد نصا مساء أمس الأول: «يكذبون ويقولون إن مرجعيتهم الإسلام، وأعلم أنهم يفكرون في الاغتيال والقتل»، مضيفا: «أين هم من الإسلام ومن مقاصده؟، كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون؟، الكذب لديهم أصبح من أدوات السياسة».

الرئيس التونسي: لا أخاف إلا الله رب العالمين

ويأتي الحديث في تونس عن محاولات اغتيال الرئيس قيس سعيد بعد قرارات اتخذها في الخامس والعشرين من يوليو وفقا للمادة 80 من الدستور التونسي، تنص على تجميد مجلس النواب ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء الحكومة، وغيرها من القرارات التي اتخذت استجابة لاحتجاجات شعبية مناهضة لمنظومة الحكم التي هيمنت عليها حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وأكد الرئيس التونسي في تصريحاته مساء أمس الأول أنه لا يأبه لتلك المخططات لاغتيال، إذا قال نصا: «أقول لهم اعرف ما تدبرون، أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين، ورغم محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير في الاغتيال والقتل والدماء، سأنتقل شهيدا إن مت اليوم أو غدا إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين».

والحديث عن مخططات الاغتيالات بات أمرا معتادا في تونس خلال السنوات الماضية، خصوصا منذ اغتيال السياسيين التونسيين البارزين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذان عرفا بمواقفهما المناهضة لحركة النهضة الإخوانية.