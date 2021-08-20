الرئيس التونسي يكشف عن محاولات لاغتياله: لا أخاف إلا الله وسأكون شهيدا

كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن وجود ما وصفه بمحاولات يائسة لاغتياله، مؤكدا أنه لا يخاف إلا الله، وإن مات فسيكون شهيدا.

وقال «سعيد» إنه لا يخاف إلا رب العالمين، في كلمة وجهها إلى أشخاص اتهمهم بالكذب والتعرض لأعراض غيرهم والقول إن مرجعيتهم الإسلام، حسبما نقلت «روسيا اليوم» عن موزاييك أف أم.

الرئيس التونسي مهاجما «الإخوان»: أين هم مِن الإسلام؟

وأضاف الرئيس التونسي متسائلا، خلال إشرافه على مراسم التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة: «أين هم من الإسلام ومن مقاصده كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون... الكذب لديهم أصبح من أدوات السياسة».

وأضاف: أقول لهم أعرف ما تدبرون.. أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين وبالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير في الاغتيال والقتل والدماء.. سأنتقل شهيدا إن مت اليوم أو غدا إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين.

ويخوض الرئيس التونسي منذ شهور صراعا سياسيا مع حركة النهضة التونسية (الإخوانية)، وهو الصراع الذي انتهى باتخاذه مجموعة من القرارت إثر مظاهرات غاضبة ضد حركة النهضة وأدائها السياسي، كام من بينها إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وسط تأييد وترحيب شعبي كبير.