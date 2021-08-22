برلماني يشيد بحملة التضامن لتوفير الأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الهمم

ثمن النائب أحمد مهنى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن توفير الأجهزة التعويضية والأدوات اللازمة لذوي الهمم من طلاب الثانوية العامة والمقبلين على المرحلة الجامعية من أصحاب الإعاقات البصرية بشكل خاص، مؤكدًا أنها خطوة تعكس توجه الدولة لإعطاء ذوي الهمم كامل حقوقهم.

وأكد مهنى، في بيان اليوم، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتفعيل مواد القوانين الخاصة بهم، باعتبارهم جزءا فاعلا في المجتمع المصرى، فضلا عن ضرورة تواجدهم في كل مؤسسات الدولة، وأكبر دليل على ذلك هو توفير الأجهزة التعويضية والأدوات اللازمة لذوي الهمم من طلاب الثانوية العامة والمقبلين على المرحلة الجامعية.

حملة لتوفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة بالجامعات

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن هذه الحملة تأتي محفزا لكل الطلاب والمواطنين وخاصة طلاب الثانوية العامة المتقدمين للمرحلة الجامعية، مما يؤكد أن التعليم حق للجميع وليس حكرًا على أحد، لافتًا إلى أن إتاحة هذه الأجهزة التعويضية بمثابة مفتاح للوصول إلى جزء من حقوقهم على المجتمع، التي وضعها الرئيس السيسي كأولوية وجعل الجميع يلتفت إلى هذه الفئة التي تحتاج رعاية خاصة لأن من بينهم المتفوق والمتميز الذي يحتاج فقط للرعاية الصحيحة.

10% من المقبولين بالمدن الجامعية من ذوي الإعاقة

وأوضح أن القانون الجديد لذوي الإعاقة ينص على قبول المدن الجامعية بالجامعات، لطلاب القدرات الخاصة، بنسبة 10%، كما أقر المجلس الأعلى للجامعات، منذ عدة سنوات، بحق طلاب الإعاقة في القبول بالكليات سواء النظرية أو العلمية، وفقا لما يحدده مكتب التنسيق من مجموعهم بالثانوية العامة وشهادات المعادلات والشهادات الفنية، مع الحق في التسكين بالمدن الجامعية، والتمثيل باتحاد الطلاب.