وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة 2021: «المجاميع الجنونية» لن تعود

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 مميزة ومتميزة، وأنّ المجاميع الجنونية التي شهدناها في الأعوام الماضية لن تتكرر مرة أخرى، مشيرا إلى أنّ الوزارة لديها استراتيجية محددة لتطوير منظومة التعليم في مصر، وبالتالي تطوير منظومة الامتحانات لجميع المراحل التعليمية وليست الثانوية العامة فقط، كما أنّ الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة، لتغيير شكل الامتحانات، لاعتمادها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّ ظاهرة حصول بعض الطلاب على مجموع 100% في نتيجة الثانوية العامة لن تحدث مرة أخرى، بعد تطبيق نظام وشكل الامتحانات الجديد، مشيرا إلى سعي الوزارة، للقضاء نهائيا على الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات، حيث جرى تحويل نحو 582 شخصا إلى النيابة العامة والوزارة في انتظار نتيجة التحقيقات.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّ نتيجة الثانوية العامة 2021، كشفت مستويات الطلاب الحقيقي في الشعبتين العلمية والأدبية، مؤكدا أنّ كل طالب ناجح سيكون له مكان في الجامعة، كما أنّ امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني ستبدأ 4 سبتمبر المقبل، حيث يؤدي 160 ألف طالب الامتحانات، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا: «المجاميع الجنونية في الثانوية العامة مش هتتكرر تاني، وامتحانات الثانوية العامة في السنين اللي جاية هتقيس مستويات الطلاب».

وأشار شوقي، إلى أنّ نتيجة الثانوية العامة 2021، أظهرت قدرات الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية في كيفية حل الأسئلة التي تعتمد على الفهم ونتاج التعلم، مؤكدا أنّ امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، ستكون بنفس نهج أسئلة الدور الأول، ولن يحدث أي تفرقة بين الطلاب، وسيتم فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة الأحد المقبل، منوها بأنّ كل الطلاب الذين سربوا أجزاء من أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيتم حرمانهم من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين.