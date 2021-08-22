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كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإنتاج

كتب:

محمود فؤاد
11:18 ص | الأحد 22 أغسطس 2021
كارتيرون

كارتيرون

حذر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي الفريق من الالتفات لنتائج مباريات الأهلي في مسابقة الدوري في الفترة المقبلة.

وأكد كارتيرون في اجتماعه مع اللاعبين خلال الساعات القليلة الماضية، أن الفترة المقبلة تتطلب جهود كل لاعب من أجل الفوز بالمباراة.

كما أكد لهم ضرورة التركيز الشديد خلال المباراة وعدم التفكير في أي أمور أخرى قد تبعدهم عن تركيزهم، وأنه يثق في قدراتهم وأنهم على قدر المسؤولية.

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