وزيرة الصحة: منتصف سبتمبر سيشهد ارتفاعا في أعداد مصابي كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنَّ وزارة الصحة والسكان أنهت تطعيم 95% من العاملين في المنظومة الصحية، لافتة في مؤتمر صحفي منعقد مع وزير الصحة الجيبوتي، للإعلان عن سبل التعاون بين البلدين في مجال الصحة العامة الآن، إلى أنَّ منتصف شهر سبتمبر سيشهد ارتفاعًا في أعداد إصابات فيروس كورونا.

وتابعت وزيرة الصحة، أنَّ كل العاملين بالوزرات والمصالح الحكومية سيتمّ تطعيمهم، مشيرة إلى أنَّ الشهر المقبل سيشهد توافر لقاحات «فايزر ومودرنا وجونسون أند جونسون».

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 235 ألفا و635 حتى اليوم.